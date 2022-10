O Tribunal Regional Eleitoral em Campos funciona em sistema de plantão e trabalhos estão tranqüilos até o momento Foto O Dia/Divulgação - Foto Divulgação

O Tribunal Regional Eleitoral em Campos funciona em sistema de plantão e trabalhos estão tranqüilos até o momento Foto O Dia/DivulgaçãoFoto Divulgação

Publicado 30/10/2022 14:04

Campos - Segundo turno com votação tranquila; esta é a avaliação até o momento em Campos dos Goytacazes, São João da Barra, São Francisco de Itabapoana, Carapebus, Itaperuna e Bom Jesus do Itabapoana, no Norte/Noroeste do Estado do Rio de Janeiro; muitos eleitores optaram por votar pela manhã, mas o movimento maior acontece à tarde.

Diferente de eleições anteriores, a ausência de cabos eleitorais nas proximidades das seções é mínima, o que facilita o trabalho da fiscalização; até o momento, nenhum incidente foi registrado; uma prévia oficiosa aponta que, pelo movimento até agora, a expectativa é de que o índice de faltosos seja inferior ao registrado no primeiro turno.

De acordo com o Tribunal Regional (TRE-RJ), Campos, Catapebus e Itaperuna tiveram seções definidas, na manhã desse sábado (29), entre as 43 que passaram pelo processo de auditoria da votação eletrônica; as definições aconteceram por sorteio em cerimônia realizada na sede do Tribunal.

O critério para escolha das urnas aconteceu com base na Resolução TRE-RJ 1.234/2022, envolvendo representantes de partidos políticos, Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público, Tribunal de Contas da União (TCU), Controle Geral da União (CGU) e Forças Armadas, entre outras entidades fiscalizadoras.

Embora pudessem escolher as urnas a serem auditadas, todos os presentes abdicaram do direito de escolha; o TRE explica que estiveram presentes o presidente do órgão, desembargador Elton Leme; corregedor regional eleitoral, desembargador João Ziraldo Maia;, e presidente da Comissão de Auditoria da Votação Eletrônica (Cave), juiz Marcel Duque Estrada.

Outras autoridades registradas foram a procuradora regional eleitoral Neide Cardoso; procurador regional substituto Flávio Paixão; juiz Cariel Patriota; coronel Ernesto de Lima Gil, do Comando Militar do Leste; e representante da OAB, Márcio Vieira.

“Das entidades fiscalizadoras, participaram representantes das Forças Armadas, Sociedade Brasileira de Computação, além de observadores da Organização dos Estados Americanos (OEA)”, diz o TRE, ressaltando: “ainda na tarde desse sábado, o órgão emitiu o relatório zerésima do Sistema de Gerenciamento da Totalização (Sistot), que comprovou não haver votos computados no sistema”.

O Teste de Integridade (Pleno TJRJ) foi feito na seção 78, 107ª Zona Eleitoral de Itaperuna e na 10, 255ª de Carapebus; já o Teste de Autenticidade dos Sistemas Eleitorais aconteceu na seção 344, 76ª Zona Eleitoral de Campos. O Sistot é o sistema responsável por receber e processar os boletins de urnas, além de gerenciar a totalização dos resultados.