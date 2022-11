Fonoaudióloga Ilma Alessandra apresentou as estratégias desenvolvidas no município de Campos - Foto Divulgação

Fonoaudióloga Ilma Alessandra apresentou as estratégias desenvolvidas no município de Campos Foto Divulgação

Publicado 31/10/2022 19:46

Campos - Promoção da Saúde Auditiva nas Escolas e a Efetivação de Políticas Públicas, dentro do Programa Saúde na Escola (PSE), da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) de Campos dos Goytacazes (RJ) foram pontuadas na Espanha, entre os dias 16 e 19 de outubro, durante a Jornada “Diálogos Acadêmicos Brasil-Espanha: Perspectivas da Cidadania na Contemporaneidade”.

A apresentação foi feita pela fonoaudióloga do PSE, Ilma Alessandra Cabral, que apresentou as estratégias desenvolvidas no município de Campos e abordou a importância da audição para o desenvolvimento infantil e para aprendizagem da leitura e escrita.

Realizado nas Universidades de Burgos (UBU) e Complutense de Madrid (UCM), o evento contou também com a participação de professores e pesquisadores do Centro Universitário Fluminense (Uniflu); o Saúde Auditiva nas Escolas é desenvolvido pelo PSE nas unidades escolares do município, em parceria com a Uniflu.

Ilma Alessandra explicou que, além de orientação sobre saúde auditiva, a equipe realiza o procedimento de meatoscopia, que consiste num exame de fácil realização e de grande utilidade para o diagnóstico da maioria das doenças do ouvido: “a Promoção da Saúde Auditiva e a Identificação de educandos com possíveis sinais de alteração é uma das 12 ações preconizadas pelo PSE”.

A fonoaudióloga assinalou que, “segundo o Relatório Mundial sobre Audição da Organização Mundial de Saúde (OMS, 2021), cerca de 2,5 bilhões de pessoas em todo o mundo viverão com algum grau de perda auditiva até 2050”.

Consta ainda no relatório, que grande parte dos casos de deficiência auditiva poderia ser prevenida, e seus efeitos, minimizados, se a intervenção fosse iniciada de maneira precoce: “a detecção precoce de alterações auditivas e a intervenção imediata em crianças que apresentam essa perda favorecem seu desempenho acadêmico, emocional e social”, acrescentou Ilma Alessandra.

Na opinião do coordenador do PSE, João Paulo de Oliveira, é importante o programa ser conhecido em outros países e outras culturas: “o ser humano é um ser social; assim, compartilhar o seu conhecimento é justamente você poder interagir com toda a sociedade. poder compartilhar boas práticas, é começar a conviver e melhorar o meio em que você está inserido; é claro, se for uma ação benéfica”.