Choveu praticamente durante todo o dia desta quinta-feira, reduzindo o número de pessoas no centro de Campos Foto Divulgação

Publicado 03/11/2022 19:26

Campos – Desde o início da semana, grande volume de chuva marca o dia a dia em Campos dos Goytacazes (RJ), inclusive com alguns períodos de ventos fortes; no entanto, a Secretaria da Defesa Civil Municipal informa que nenhuma solicitação de emergência foi registrada.

“Também não houve grandes pontos de alagamentos, com as águas sendo drenadas normalmente pelas galerias pluviais”, pontua o órgão, destacando que nas últimas 24 horas o volume de chuva no município chegou a 41 milímetros (mm) no distrito de Serrinha, região sul do município.

“A área central registrou um volume de 23,4 mm de chuvas; Dores de Macabu 35,4 mm; Travessão 26,6 mm; Baixa Grande 23,2 mm; e Farol, 16,4 mm”, acentua a secretaria; durante todo o dia nesta quinta-feira (03) o tempo foi com céu encoberto com chuva em determinados momentos; há possibilidades de pancadas fortes à noite.

Os ventos se mantêm fracos a moderados; a temperatura mínima chega a 17º C e a máxima a 21º C; a umidade está oscilando entre 80% (mínima) e 95% (máxima). Na praia do Farol de São Thomé o mar permanece agitado o que levou pecadores a evitar arriscar entrar com os barcos.

Para essa sexta-feira (04), o Climatempo prevê sol com muitas nuvens durante o dia e períodos de nublado, com chuva a qualquer hora no Farol; as ondas podem chegar a 2,60 metros. Já o sábado deverá ter sol pela manhã e pancadas de chuva à tarde e à noite; as ondas devem cair para de 2,10 a 2,40 metros; o tempo deve permanecer no domingo, porém com ondas de 1,80 a 2,10 metros.

Por causa da chuva e da baixa temperatura, muita gente evitou sair de casa durante o dia em Campos; com isto, o movimento nos shoppings e no centro comercial da cidade caiu bastante, principalmente na parte da manhã desta quinta-feira.