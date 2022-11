Além da falta de higiene, espaço e equipamentos estavam fora das conformidades - Foto Divulgação

Publicado 04/11/2022 19:14

Campos - Baratas por toda parte, alimentos armazenados de forma incorreta, funcionários sem uniforme adequado e outras falhas estruturais graves levaram o Departamento de Vigilância Sanitária (VISA) da Prefeitura de Campos dos Goytacazes (RJ) a interditar um restaurante que atende por delivery no Centro da cidade.

Segundo o setor de comunicação do órgão, a abordagem aconteceu para checar denúncia anônima, na manhã dessa quinta-feira (3): “os fiscais chegaram ao local após denúncia de diversas irregularidades; tanto o espaço quanto os processos de esterilização estavam fora das conformidades exigidas pela Resolução SES 1219/15”.

A equipe relatou que constatou, além do local insalubre, que havia falta de higiene; “o estabelecimento foi autuado e interditado, permanecendo assim até que cumpra todas as exigências sanitárias previstas no Termo de Intimação (TI)”, pontua.

A postagem da assessoria explica que o Termo de Intimação “é um documento lavrado em três vias para conceder prazo para correção de não-conformidades de baixo e médio risco sanitário, cujo grau risco cabe as autoridades sanitárias avaliarem”.

Independente de ações para atender denúncias, a Vigilância Sanitária de Campos tem atuado em fiscalizações permanentes a bares, restaurantes e demais setores do comércio de produtos alimentícios; um dos alvos são queijos e carnes bovinas.

Durante o ano, vários estabelecimentos comerciais foram flagrados vendendo queijos fora dos padrões de qualidade; também não foram poucos os flagrantes a matança e vendas clandestinas de carnes e derivados; além de produtos com validades vencidas. As denúncias podem ser feitas pelo telefone (22) 81750391.