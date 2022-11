Dois homens que estavam no Fiat fugiram, mas não puderam levar a droga, embalada em 118 tabletes - Foto PRF/Divulgação

Dois homens que estavam no Fiat fugiram, mas não puderam levar a droga, embalada em 118 tabletes Foto PRF/Divulgação

Publicado 06/11/2022 14:49

CAMPOS

Polícia Rodoviária apreende mais de 100 kg de maconha e recupera carro roubado, em ação no km 78 da BR-101

“Droga estava sendo transportada em um Fiat/Pulse Audace TF 200 com registro de roubo em Duque de Caxias”.

Campos – Durante fiscalização na BR-101 em Campos dos Goytacazes (RJ), uma equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 100,12 kg de maconha em 118 tabletes, no final da tarde desse sábado (05); a droga estava sendo transportada em um Fiat/Pulse Audace TF 200 com registro de roubo em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense.

A abordagem aconteceu no km 78 da rodovia, mas o condutor do veículo não obedeceu a ordem de parada da equipe, acelerou em fuga e a apreensão só foi realizada no parque Tropical, em direção à praia do Farol de São Thomé, com ajuda de policiais militares; dois homens que se encontravam no carro conseguiram fugir a pé.

A Assessoria de comunicação (Ascom) da delegacia da PRF em Campos distribuiu nota informando que em fiscalização normal, abordou o Fiat/Pulse; porém, o motorista não acatou o sinal de parada e rompeu em fuga: “a equipe PRF prosseguiu em acompanhamento tático que se desdobrou pela Rodovia dos Ceramistas, por onde prosseguiu em direção à rodovia de acesso à Baixada Campista”.

De imediato, a PRF pediu apoio do Batalhão da Polícia Rodoviária (BPV) Militar, por onde o veículo teria de passar; ao chegar próximo, e observar os militares, o motorista em fuga desviou em direção ao parque Tropical, onde abandonou o veículo e fugiu do local sem ser identificado, junto com o carona.

De acordo com populares, eram dois homens, um branco e um pardo, que fugiram a pé. No veículo os policiais encontraram a droga e, através da busca veicular, identificaram adulterações um possível clone; os policiais se aprofundaram nas pesquisas e constataram registro com queixa de roubo do carro, em 28/06/22, na cidade de Duque de Caxias.

“O veículo foi encaminhado para a 134ª Delegacia de Polícia do Centro, enquanto a droga foi levada ao Instituto Médico Legal (IML) para passar por perícia e os demais procedimentos lavrados”. As buscas aos dois homens continuaram, mas até a postagem desta matéria, na havia registro de novidade.





Dois homens que estavam no Fiat fugiram, mas não puderam levar a droga, embalada em 118 tabletes

Foto PRF/Divulgação