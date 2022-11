Detalhes sobre o evento e orientação para inscrição estão em link postado no portal do Cidennf - Foto/Ilustração Cidennf

Detalhes sobre o evento e orientação para inscrição estão em link postado no portal do Cidennf Foto/Ilustração Cidennf

Publicado 06/11/2022 13:01

Campos - Produtores rurais, responsáveis técnicos agroindústrias e dos municípios que compõem o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) terão a oportunidade de conhecer detalhes do mercado de produtos de origem animal, através da "1ª Oficina Presencial do Projeto ConSim".

O Serviço de Inspeção Municipal é executado pelo Consórcio em parceria com o Ministério de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa); ele define diretrizes básicas para atuação dos estabelecimentos que estão em busca da equivalência ao Sistema Brasileiro de Inspeção de Produtos de Origem Animal (Sisbi-Poa).

A 1ª Oficina do projeto ConSim irá acontecer na próxima terça-feira (08), em Campos dos Goytacazes (RJ), das 8h às 17h, no auditório da Fundação Norte Fluminense de Desenvolvimento Regional (Fundenor), na Avenida Presidente Vargas, n° 132, Pecuária.

O tema é “Ampliação de mercados de produtos de origem animal para os Consórcios Públicos de Municípios”; na oportunidade, serão apresentados casos de sucesso em Consórcios e municípios que já se adequaram ao sistema e comercializam em todo território brasileiro.

O diretor do Sim-Cidennf, Gedison Canal, avalia que o evento é de suma importância para a região, “pois vai auxiliar e esclarecer as dúvidas de todos participantes, visto que muitas agroindústrias estão iniciando o processo de adequação ou têm interesse em realizar os ajustes necessários”.

Canal adianta que os gestores municipais, terão a oportunidade de entender como o trabalho será executado: “nesse mesmo sentido, as agroindústrias têm a possibilidade de verificar que, mesmo sendo de pequeno porte, elas terão capacidade de se adequar e comercializar seus produtos além do âmbito regional”.

Segundo o diretor do Sim-Cidennf, Gedison Canal, o evento é de suma importância para a região, pois vai auxiliar e esclarecer as dúvidas de todos participantes, visto que muitas agroindústrias estão iniciando o processo de adequação ou têm interesse em realizar os ajustes necessários.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) do Cidennf, as palestras serão ministradas pela auditora fiscal do Mapa, Renata Patrícia Sterea; coordenador do Serviço de Inspeção Municipal de Santana do Livramento, do Rio Grande do Sul, Ariel Duarte Lima; e médica veterinária e consultora do Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura (IICA), Cláudia Magalhães.