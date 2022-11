Rodrigo Carneiro afirma que se houver necessidade aumentará o número de pólos de testagem - Foto Secom/Divulgação

Publicado 07/11/2022 19:41

Campos - A Secretaria de Estado de Saúde está orientando que todos os pacientes com sintomas de síndrome gripal devem ser testados para a doença; nesta segunda-feira (07), o órgão informou que, desde sexta-feira (04) enviou ofício aos 92 municípios repassando as orientações.

O procedimento foi feito por meio da Subsecretaria de Vigilância e Atenção Primária à Saúde (Subvaps), “alertando para importância das unidades básicas e de pronto atendimento do estado ampliarem a oferta de teste rápido de antígeno para Covid-19.

Em Campos dos Goytacazes (RJ), o Subsecretário de Vigilância e Atenção Básica, Rodrigo Carneiro, afirma que já vem sendo feita a recomendação para que pacientes com sintomas de síndrome gripal devem ser testados para a doença: “mas, por enquanto, iremos manter os pólos, porque a procura para testes não aumentou significativamente”, ressalta.

Carneiro deixa evidente que o quadro de Covid no município está sob controle: “No entanto, a campanha de conscientização continua; conforme já citamos, caso alguém esteja com sintoma da síndrome gripal deve procurar um dos quatro pólos em funcionamento – na Unidade Básica de Saúde (UBS) da Penha. Centro de Saúde de Guarus, Pós Covid e Posto de Conselheiro Josino”.

Caso a demanda aumente e haja necessidade, o subsecretário diz que irá reabrir antigos pólos que sirvam para testagem; no entanto, ele adianta que já providencia a reativação da busca por seqüenciamento genético daqueles que estiverem sintomáticos e positivos nos locais de testagens, para coleta imediata de material.

A Secretaria de Saúde do Estado justifica que o reforço providenciado para testagens se dá em razão de uma análise dos últimos 15 dias realizada pela vigilância estadual ter apontado aumento na taxa de positividade dos testes de RT-PCR e antígeno para Covid-19 tiveram aumento.

Segundo o levantamento, a taxa de RT-PCR passou de 3% para 7%, e a de antígeno, de 5% para 16%. O secretário Alexandre Chieppe observa que em diversos países está havendo aumento na transmissão de coronavírus relacionado ainda à variante Ômicron, que é a prevalente também no Estado do Rio de Janeiro.

Neste momento, a transmissão ainda é baixa no estado do Rio, mas temos acompanhado o cenário em outros estados, como São Paulo, e temos um plano de contingência, que será colocado em prática se necessário”, pontua o secretário, recomendando: “a testagem em larga escala é extremamente importante para o monitoramento do cenário epidemiológico”.

O levantamento apontado por Alexandre Chieppe revela ainda que, “embora a taxa de positividade para Covid-19 tenha aumentado, os vírus respiratórios com maior circulação foram o rinovírus, com 21% de prevalência, e o adenovírus, com 17%; o vírus SARS-CoV-2 aparece em 4% das amostras testadas; já o sequenciamento genômico para a Covid-19 identificou que a Ômicron continua sendo a principal variante em circulação”.