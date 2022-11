As demandas foram discutidas, por sugestão do prefeito Wladimir, em reunião no Centro Administrativo - Foto César Ferreira/Secom

As demandas foram discutidas, por sugestão do prefeito Wladimir, em reunião no Centro Administrativo Foto César Ferreira/Secom

Publicado 10/11/2022 18:35

Campos - Dois dias depois de autorizar, por decreto, que haja expediente especial em dias de jogos do Brasil na Copa do Mundo do Catar, para que os servidores possam assistir, o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, sugeriu ao secretário de Ordem Pública, Jackson de Sousa, articular ações para garantir a segurança da população nos principais locais de concentração e festividades.

A pauta começou a ser alinhavada nesta quinta-feira (10), em reunião entre gestores do município e representantes das forças de segurança do Estado, Corpo de Bombeiros e Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro (MPRJ); um dos pontos definidos é a instalação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos.

A Avenida Pelinca (área nobre da cidade) é o foco principal; no bairro, tradicionalmente ocorrem comemorações de grandes campeonatos. Segundo Jackson, a medida vai ser adotada na praia de Farol de São Tomé, por conta do Verão; além de câmeras, haverá uma base do Centro Integrado de Segurança (Cisp) para o monitoramento.

De acordo com o secretário de Comunicação Social, Sérgio Cunha, a união entre as forças de segurança do Estado e as forças de ordem pública do Município atende a diretriz não só do prefeito Wladimir, mas, também, do vice Frederico Paes: “esta união visa alcançar medidas que ofereçam segurança à população durante os jogos da Copa do Mundo e alinhando, ainda, para o verão”.

Cunha adianta que todo o suporte que o Município puder dar às forças de segurança do Estado será dado, “em busca da melhor segurança para a população, seja durante os jogos da Copa e ou no decorrer dos eventos de verão”.

A delegada titular da 134ª Delegacia de Polícia, Natália Patrão, aprova a iniciativa: “estamos em uma união de esforços; esta é uma reunião de alinhamento de várias instituições, cada qual na sua função, de forma a sugerir, organizar e planejar os próximos eventos, seja Copa do Mundo ou qualquer outro que venha acontecer”.

Na opinião do comandante do 8º Batalhão da Polícia Militar, coronel Gustavo Marques, é de suma importância essa integração de forças, para que nenhum imprevisto aconteça, indo ao encontro ao clamor da sociedade pela segurança: “nosso planejamento vai ser feito junto com o direcionamento da prefeitura”.

O secretário de Governo, Angelo Rafael Damiano, também está integrado; para ele, o encontro desta quinta-feira foi para fornecer a população e torcedores que se concentrarem para comemorar os jogos, total segurança: “estaremos definindo ações junto com a Polícia Militar, Polícia Civil, Ministério Público, Guarda Civil Municipal e Ordem Pública”.

A reunião aconteceu no auditório do Centro Administrativo José Alves de Azevedo; estiveram presentes, ainda, o subcomandante do 5º Grupamento de Bombeiro Militar, major Sidney Garcez; comandante da Guarda Civil Municipal, Wellington Levino; promotor público Fabiano Rangel; e os vereadores Juninho Virgílio e Marcione da Farmácia, representando a Câmara Municipal.