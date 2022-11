Na manhã desta terça-feira, Wladimir se reuniu com permissionários para definir a data da inauguração - Foto Divulgação

Publicado 15/11/2022 16:42

Campos – Criado no primeiro mandato de Anthony Garotinho prefeito (1989–1992) com o nome de “Camelódromo” Michel Haddad, em homenagem a um dos mais tradicionais camelôs de Campos dos Goytacazes (RJ) à época, o espaço (próximo do Mercado Municipal), no centro da cidade, ganhou nova roupagem que será inaugurada na primeira quinzena de dezembro.

Agora com o nome de Novo Shopping Popular Michel Haddad, o antigo “Camelódromo” motivou inúmeras polêmicas, em razão de discussões sobre a possibilidade de mudar de local e a definição de um projeto que melhor atendesse a permissionários e clientela; as obras estavam paralisadas e o prefeito Wladimir Garotinho prometeu concluí-las.

Dependendo apenas de ajustes, a inauguração está prevista para 10 de dezembro, após reunião do prefeito, na manhã desta terça-feira (15), com permissionários e representantes da Associação dos Vendedores Ambulantes do Shopping Popular (Avasp). “Vamos fazer uma festa linda e movimentar o comércio para as festas de fim de ano", promete Wladimir.

"Um sonho, com muita luta, muito compromisso nosso com as pessoas que trabalham no espaço e dependem do camelódromo para levar o pão de cada dia para cada e finalmente a obra está pronta”, afirma o prefeito, confirmando: “vamos inaugurar no próximo dia 10 de dezembro”. O Novo Shopping Popular vai ter um total 474 boxes.

A estrutura conta com banheiros, fraldário, sala de primeiros socorros, espaço para caixas eletrônicos, depósito, copa, sala para associação, administração e sala de monitoramento. As obras, que estavam paralisadas desde o final de 2016, tendo sido retomadas no dia 28 de junho do ano passado, por iniciativa de Wladimir Garotinho.