Em visita ao Ferreira Machado, Wladimir anunciou os recursos que serão investidos no hospital - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 11/11/2022 19:12 | Atualizado 11/11/2022 19:21

Campos – Maior hospital público do interior do Estado do Rio de Janeiro, o Ferreira Machado, em Campos dos Goytacazes, é também um dos mais bem equipados; para tanto, têm sido fundamentais recursos oriundos de emendas parlamentares, conseguidos graças ao relacionamento diferenciado do prefeito Wladimir Garotinho com parlamentares em Brasília.

Nesta sexta-feira (11), o prefeito conseguiu contabilizar mais R$ 15 milhões (de um total de R$ 40,8 milhões para investir na saúde pública) que serão aplicados na reestruturação do Pronto Socorro do HFM, também frutos de emendas parlamentares; para esta finalidade, somente com assinatura da deputada Clarissa Garotinho, serão liberados R$ 5,8 milhões.

As demais emendas são dos deputados Christino Áureo (R$ 3,8 milhões); Vinicius Farah (R$ 2,3 milhões); Felício Laterça (R$ 1 milhão); Rosângela Gomes (R$ 800 mil); Hugo Leal (R$ 500 mil); Áureo Ribeiro (R$ 300 mil) e o senador Carlos Portinho (R$ 500 mil). Para a conquista, Wladimir passou praticamente a semana em Brasília articulando.

“Conseguimos R$ 15 milhões para reestruturar e comprar equipamentos para o maior pronto socorro do interior do Estado”, resumiu Wladimir, comemorando: “teremos um Novo Pronto Socorro, muito mais moderno, no Hospital Ferreira Machado”.

Na última quarta-feira (9), o prefeito já havia anunciado a destinação, por parte de Clarissa Garotinho, de emenda no valor de R$ 25,8 milhões para a saúde (R$ 5,8 milhões especificamente para o Hospital Ferreira Machado).