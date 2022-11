Em caso de crianças com esquema vacinal incompleto, a vacina é aplicada em casa, com permissão dos pais - Foto Secom/Divulgação

Em caso de crianças com esquema vacinal incompleto, a vacina é aplicada em casa, com permissão dos pais Foto Secom/Divulgação

Publicado 16/11/2022 17:43

Campos – A cobertura vacinal de crianças de seis meses a 4 anos, 11 meses e 29 dias em Campos dos Goytacazes está aquém das expectativas, porque muitos pais ou responsáveis, não as levaram para vacinar; diante deste quadro, o governo municipal decidiu adotar medida que faz lembrar a filosofia popular “já que Maomé não vai à montanha, a montanha vai a Maomé”.

Orientada pela Secretaria de Estado de Saúde (SES), a pasta de Campos está praticando o Monitoramento Rápido de Cobertura Vacinal (MRC), pelo qual os agentes fazem visitas domiciliares para a verificação do comprovante de vacinação do público alvo, em especial, das vacinas contra a paralisia infantil e o sarampo.

Embora pareça estratégia inédita, a ação está prevista para ser adotada nos 92 municípios do Estado do Rio, com início nesta quarta-feira (16) e encerramento dia 16 de dezembro; a medida está definida desde 31 de outubro, quando a SES promoveu uma reunião online de capacitação para tratar da estratégia do MRC.

Campos foi representada pelo assessor técnico de Imunização da Secretaria de Saúde, Leonardo Cordeiro; ele explica que, após a capacitação, a Subsecretaria de Atenção Básica, Vigilância e Promoção da Saúde (Subpav) montou duas equipes volantes que irão de casa em casa para avaliar a situação vacinal das crianças visitadas.

De acordo com o cronograma definido, nesta quarta-feira, as visitas acontecem nos bairros Jockey Clube, Novo Jockey, Goitacazes e Nova Goitacazes; amanhã, os profissionais estarão no Parque Presidente Vargas, Alvorada, Novo Mundo e Nova Campos; na sexta-feira (18), a programação prevê Esplanada, Nova Brasília, Pecuária e Caju.

Os demais bairros serão divulgados semanalmente, segundo o subsecretário da Subpav, infectologista Rodrigo Carneiro; ele adianta que a meta é visitar 1.125 casas até o final da pesquisa: “durante o estudo, por amostragem, os profissionais vão tentar identificar se há crianças com o esquema vacinal incompleto”.

Caso a constatação seja positiva, Cordeiro afirma que, mediante autorização dos pais ou responsáveis, os menores serão imunizados no local ou encaminhados para a unidade de saúde mais próxima da residência; “o objetivo da ação é atualizar a caderneta de vacinação”, explica o médico.

Recentemente, a Secretaria Estadual de Saúde informou que o Estado do Rio de Janeiro encontra-se com um cenário de baixas coberturas vacinais, que se agravaram com o advento da pandemia da Covid-19, a partir do ano de 2020, contribuindo para o risco de reintrodução de doenças imunopreveníveis, a exemplo da paralisia infantil (poliomielite).