A área da Avenida Pelinca aonde aconteceria o evento está ornamentada com bandeirinhas e pintura no asfalto Foto Divulgação

Publicado 24/11/2022 16:00

Campos – A não permissão para que organizadores da “Sexta Copa Princesa” realizasse evento por conta do primeiro jogo da Seleção Brasileira, nesta quinta-feira (24), na Avenida Princesa Isabel, em Campos dos Goytacazes (RJ) está gerando polêmica; principalmente porque o evento a cada copa já é uma tradição no local, que estava todo ornamentado e com ambulantes começando a se instalar.

No entanto, nota oficial divulgada pelo 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) explica que não foi uma decisão aleatória: “o referido evento não obteve o seu deferimento em razão do não cumprimento de solicitações técnicas normativas, presentes no Decreto 44.617 de 19 de fevereiro de 2014 e na Instrução Normativa PMERJ/EMG-PM3 Nº32 de 11 de agosto de 2015”.

Pelo que está decretado, a solicitação para realização de um evento de porte médio (acima de duas mil pessoas), deve ser feita com a antecedência de 50 dias, exigência que não teria sido cumprida pelos responsáveis pela organização da Copa Pelinca; ”o requerimento supracitado foi protocolado na Seção de Planejamento do Batalhão em 14 de outubro de 2022”, assinala a PM.

Segundo ainda a nota, por atuar em diversas frentes dentro da sua área de policiamento, a Polícia Militar necessita distribuir seu efetivo de forma que atenda toda demanda de segurança pública: “dessa forma, eventos com grande concentração de pessoas demandam uma maior quantidade de policiamento, o que no momento é inviável”.

O 8º BPM ressalta que a posição da corporação, “juntamente com as demais forças de segurança pública, visa única e exclusivamente garantir a segurança da população, bem como a preservação da ordem pública” e acentua: “em relação à exigência de haver um local reservado para acautelamento de armas de fogo, não nos compete comentar, haja vista que o mesmo foi requerido pela Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro”.

Quanto à afirmação dos organizadores de que o evento possui total segurança, a nota lembra: “nos anos anteriores ocorreram diversos tumultos e brigas, destacando-se principalmente o que ocorreu no dia do primeiro jogo da seleção brasileira de futebol na Copa do Mundo de 2018, o qual motivou uma ação cível junto ao Ministério Público por parte de comerciantes e moradores das imediações da Avenida Princesa Isabel, culminando no embargo do evento”.