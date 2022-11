Marcelo Feres, Martha Castori e Andrea Cordeiro participam do Fórum representando Campos - Foto Divulgação

Publicado 24/11/2022 21:41

Campos - "Expectativas para uma educação com qualidade nos próximos quatro anos: aprendizagem, financiamento e gestão compartilhada". Este é o tema do 75º Fórum de Dirigentes Municipais de Educação do Rio de Janeiro, iniciado ontem (23), com encerramento amanhã, no Novotel Rio de Janeiro Porto Atlântico.

Campos dos Goytacazes é um dos municípios participantes, representado pelo secretário de Educação, Ciência e Tecnologia, Marcelo Feres; a coordenadora de Prestação de Contas do órgão, Martha Castori; e a técnica da Prestação de Contas do Programa Dinheiro Direto na Escola, Andrea Cordeiro.

Na avaliação de Marcelo Feres, trata-se de uma agenda bastante importante, “pois representa um encontro dos diversos secretários e gestores dos municípios na área de educação no Estado do Rio de Janeiro, onde estão em discussão questões como a recuperação e recomposição da aprendizagem, financiamento da educação”.

O fortalecimento do pacto federativo via cooperação entre municípios, estado e governo federal, entre outros assuntos também é ressaltado na pauta pelo secretário: “é uma agenda fundamental para auxiliar no planejamento das ações do nosso município, de modo que a gente esteja alinhado às boas práticas no âmbito estadual e nacional”, pontua Feres.

O secretário acentua que também estão sendo tratadas diversas outras questões em perspectiva das mudanças que poderão acontecer em favor da educação a partir de 2023; “essas mudanças permitirão que a gente possa voltar a avançar, superando esse período difícil da pandemia”, destaca. Um dos palestrantes foi o coordenador-geral de Apoio às Redes e Infraestrutura educacional/SEB/MEC, Alexsander Moreira.

Coube a Moreira falar sobre “PDDE Interativo - Qual o significado para a educação pública?” e, em outra oportunidade, “PAR enquanto mecanismo de repasse de recursos federais para a educação”. Já o professor Marcelo Ferreira da Costa, especialista em Educação brasileira, tratou do tema “SAEB – Avaliação de resultados”; enquanto a professora Lia Faria, titular aposentada da Faculdade de Educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), abordou “Sistema Nacional de Educação e seus desdobramentos na prática dos Estados e Municípios”.

Outro assunto pontuado - "Desafios que nos movem" – teve como palestrante o professor Leandro Maia, biomédico, especialista em Neurociência aplicada à educação e autor de livros didáticos. No encerramento, nessa sexta-feira, a palestra será com Eduardo Shiniashyki (consultor organizacional, escritor, conferencista nacional e internacional, especialista em desenvolvimento das Competências de liderança organizacional, educacional e pessoal e em neurocoaching).

Shiniashyki tratará de “Competências Socioemocionais na Educação Integração entre o Sentir e o Aprender”; fecha a programação, com foco em “As condicionalidades do VAAR e a competência dos municípios”, o professor Alessio Costa, especialista em investimento para a educação. José Henrique Paim (da Escola Brasileira de Administração Pública e de Empresas) e Romeu Caputo (diretor adjunto no Centro de Desenvolvimento Gestão Pública e Políticas Educacionais na Fundação Getúlio Vargas) também participam do evento.