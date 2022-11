Danilo Sardinha foi encontrado caído na calçada próxima da unidade do Corpo de Bombeiros - Foto reprodução/Vídeo

Publicado 26/11/2022 14:28 | Atualizado 26/11/2022 14:36

Campos – O sargento-bombeiro Ralph Gonçalves Crespo, de 47 anos,levou quatro tiros e está grave, internado no Hospital Ferreira Machado (HFM), em Campos dos Goytacazes (RJ); estava de plantão na sessão de manutenção de viaturas do Corpo de Bombeiros, na Rua Sacadura Cabral, no bairro Pelinca, que sofreu um assalto por volta de 5h deste sábado (26).

A polícia ainda não tem a versão exata do caso; mas, segundo informações oficiosas, o assaltante é o ex-presidiário Danilo Sardinha, de 32 anos, fichado várias vezes pela polícia, morador da comunidade Portelinha; teria invadido o local para tentar roubar uma moto; flagrado pelo sargento, ambos entraram em luta corporal e acabaram trocando tiros.

Os dois foram feridos gravemente – o militar atingido no tórax e pescoço; o assaltante nas pernas e no rosto, atravessando um olho. O assaltante foi encontrado caído na calçada, com a arma do bombeiro do lado, gerando a possibilidade dele ter conseguido se apoderar da mesma antes de tentar fugir e feito vários disparos; também está em estado grave no HFM.

O militar teve de passar por cirurgias, com familiares pedindo (pelas redes sociais) doação de sangue. A perícia da Polícia Civil esteve no local, porém ainda não há dados oficiais; o registro está na 134ª Delegacia do Centro e também é apurado se o ex-presidiário estaria acompanhado de outra pessoa.

No final da manhã, o 5º Grupamento de Bombeiros Militar (5º GBM) Campos divulgou a seguinte nota: “O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro repudia o ataque sofrido ao 1° sargento Ralph Gonçalves Crespo, de 47 anos, durante serviço, no Centro de Manutenção Regional do CBMERJ, localizado na Rua Sacadura Cabral, 78, em Campos dos Goytacazes, nesta madrugada. Segundo informações preliminares, o militar foi atacado a tiros por um homem que invadiu a unidade. O militar foi baleado e passa por cirurgia no Hospital Ferreira Machado, em Campos. Assistentes sociais da corporação atuam em apoio à família do bombeiro. A Polícia Civil (134ª DP) investiga o caso”.