Samuel Sterck deixa a presidência em março e já deseja boa sorte ao futuro sucessor, Maurício Cabral Foto Divulgação

Publicado 25/11/2022 20:32

Campos - “Liderar é ter a coragem de produzir mudanças transformadoras na sociedade, que ajudem a preservar os valores e princípios que sustentam a civilização”. A filosofia resume a proposta do empresário da área de tecnologia de sistemas de informação e consultor tributário, Maurício Cabral, para administrar o Sindicato dos Comerciantes Varejistas de Campos dos Goytacazes (Sindivarejo).

Cabral foi eleito pelos membros da entidade na última quarta-feira (23), para o biênio 2023/2024, e assume efetivamente em março, sucedendo a Samuel Sterck. O futuro presidente adianta: “para realizar o trabalho vou contar com o apoio e ajuda de todos os amigos, diretores e parceiros nesta jornada”.

“É com muita honra que recebi, dos meus colegas diretores e associados do Sindivarejo Campos, o convite e o desafio de estar à frente, como presidente, da nova diretoria desta tão importante entidade”, diz Cabral, destacando: “me comprometo a dar continuidade ao excelente trabalho realizado pelos meus antecessores”.

Cabral aponta que o sindicato possui uma responsabilidade muito grande com o município: “tem pela frente o desafio de manter o diálogo, buscando focar no desenvolvimento e estabilidade socioeconômica para os próximos anos; será uma gestão que pretendo fazer com parcerias e a quatro mãos”.

O empresário faz referências às entidades de classes, conselhos de contabilidade, sindicato laboral e poder público municipal: “sem estas parcerias que representam nossa sociedade civil organizada, não conseguiremos alcançar nossos objetivos coletivos". O Sindivarejo tem 91 anos de atividades (tendo sido fundado a 22 de Julho de1931).