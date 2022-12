Embalada em tabletes, a maconha estava guardada no interior de um veículo no bairro de Custodópolis - Foto Polícia Civil/Divulgação

Publicado 05/12/2022 15:54

Campos – O tráfico de drogas tem sido uma das principais pautas dos noticiários policiais em Campos dos Goytacazes (RJ); diariamente, o setor de imprensa do 8º Batalhão de Polícia Militar (8º BPM) informa apreensões em pontos diferentes do município, com prisões de envolvidos; a Polícia Civil também tem feito investidas.

Estrategista, a delegada titular da 134ª Delegacia (134 DP) do Centro da Cidade, Natália Patrão, acaba de chegar ao cume de uma investigação sobre movimentações de drogas, em ação de inteligência com foco em uma facção, cuja identificação não foi revelada; o resultado se resume na apreensão de mais de 200 kg de maconha.

É a maior apreensão de drogas já registrada no município, causando um prejuízo acima dos R$ 500 mil ao tráfico. A diligência aconteceu nesta segunda-feira (05), por volta de 5h30, no bairro Custodópolis, em Guarus, tendo a droga sido encontrada no interior de um veículo e um homem de 23 anos preso em flagrante.

A delegada ressalta que ela e sua equipe estavam investigando movimentação e deslocamento de cargas de drogas no município: “através de bancos de dados, buscas eletrônicas e telemáticas, partimos para a diligência levantando mais informações, ouvindo algumas pessoas”.

As investigações estão sendo desdobradas, o que leva a delegada evitar dar mais detalhes; mas ela resume: “deflagramos a operação e encontramos no interior de um veículo, que estava guardado do quintal do jovem, 206 quilos de maconha, em tabletes. O acusado não possuía anotações criminais"; ele foi levado para a Casa de Custódia e a previsão de pena, segundo Natália Patrão, é de cinco a 15 anos de prisão.