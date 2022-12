Wladimir expôs todo o quadro provocado pelas chuvas em Campos e ressaltou o reflexo na economia - Foto Secom SJB/Divulgação

Publicado 06/12/2022 20:24

Campos – Primeiro o prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho, percorreu os pontos mais críticos do município, dando apoio às famílias afetadas pelas chuvas e fazendo levantamento da situação, no domingo e ontem; nesta terça-feira (06), ele desdobrou as ações, participando de reunião com o governador Cláudio Castro, no Palácio Guanabara, em busca de ajuda.

A agenda foi marcada pelo Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf), envolvendo representantes dos 16 municípios integrantes; Wladimir estava acompanhado do secretário de Agricultura, Pecuária e Pesca, Almy Junior; além da questão dos alagamentos, foi tratado também do corte de verba do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) em cima dos combustíveis.

O governador já tinha conhecimento da situação dos municípios afetados pelas cheias, provocadas pelas chuvas dos últimos 15 dias, deixando famílias isoladas, desalojadas e desabrigadas; o Estado inclusive cuidou do cadastramento, para liberar benefícios através de programas sociais.

Também inúmeras estradas vicinais, consideradas essenciais para o transporte e escoamento de produção agrícola, foram destruídas, agravando ainda mais toda a situação; o governador colocou equipamentos à disposição e os trabalhos estão sendo agilizados.

Wladimir expôs que as chuvas foram intensas, registrando que em Serrinha choveu mais de 400mm em apenas 36 horas: “felizmente, atuamos de imediato e a situação já está sob controle”; o prefeito assinalou que, “quanto à economia, todo mundo está apertado com a folha de pagamento, principalmente, com o corte do ICMS”.

No caso particular de Campos, Wladimir destacou que o município perdeu mais de R$ 4 milhões e meio: “no ano passado, quando assumi, a solução foi o repasse fundo a fundo da Saúde para pagamento dos servidores e creio que, desta vez, essa poderia ser, de novo, uma solução”, sugeriu o prefeito, em demanda colocada junto com os representantes do Cidennf.

Cláudio Castro garantiu que o governo estadual continuará dando atenção especial aos municípios e analisará todos os demais pontos. Quanto às ações realizadas pela própria prefeitura de Campos na Região do Imbé, as equipes de Infraestrutura Rural já recuperam trecho da estrada foi rompido por uma enxurrada no último dia primeiro; as famílias continuam recebendo total atenção da prefeitura.