Premiação aconteceu no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense Foto Mauro Antônio/Divulgação

Publicado 04/07/2023 15:15

Campos - Envolvendo 58 projetos sobre diversas áreas de interesses públicos - como mobilidade, saúde, educação, meio ambiente, cultura, social – o programa Mais Ciência, da Secretaria de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct) de Campos dos Goytacazes (RJ), premiou os seis melhores trabalhos no ciclo 2022/2023.

Duas estudantes do Instituto Federal Fluminense (IFF) e uma da Universidade Federal Fluminense (UFF) foram as premiadas. O primeiro lugar ficou para Anna Luiza Nunes Rafero Bonati, com o projeto "Investigações sobre a Dodiscência através do Projeto Siminino na Escola"; ela foi orientada pela professora Maria Siqueira Queiroz de Carvalho.

"Infraestrutura Urbana para Mobilidade Ativa: Estudo qualitativo em Campos dos Goytacazes/RJ" ficou em segundo, apresentado por Layla Fernandes Rocha Soares, sob a orientação da professora Danielly Cozer Aliprandi.

Já Andrew Patrick Silva Pereira, sob a orientação da professora Érica Tavares da Silva Rocha ficou em terceiro, com o trabalho "Dinâmica socioespacial e capacidade institucional na provisão de serviços coletivos urbanos: a mobilidade urbana em Campos dos Goytacazes". Três projetos empataram em quarto lugar e os autores receberam “menções honrosas”.

A cerimônia de premiação aconteceu nessa segunda-feira (03) no Centro de Convenções da Universidade Estadual do Norte Fluminense (Uenf). A coordenadora do Mais Ciência, Leonora Tinoco, avalia que a sensação é de dever cumprido: “Tivemos uma semana muito gratificante”.

De acordo com Leonora, todos projetos foram elaborados buscando soluções para as demandas da cidade: “Isso dá uma motivação ainda maior para o quarto edital do programa, que deve ser lançado em breve”, declara a coordenadora. “Finalizar o Mais Ciência no Centro de Convenções da Uenf foi muito significativo, reforça a subsecretária de Educação, Ciência e Tecnologia, Suzana da Hora.

“A premiação é resultado do poder público municipal, por meio da Seduct, atuando em parceria com as universidades públicas e privadas”. Ela destaca a indução da pesquisa aplicada na busca de soluções para os problemas da sociedade que foram levantados pelas diversas secretarias municipais.

“Estudantes universitários e seus orientadores estão realizando a entrega à sociedade campista de um ano de trabalho”, afirma a subsecretária esclarecendo: “O resultado foi de muita engenhosidade e criatividade e; em breve alguns desses projetos estarão sendo aprofundados para implantação pelo nosso município”.