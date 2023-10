Ao anunciar o concurso, Wladimir destacou que estão previstas vagas para sete carreiras fundamentais - Foto Divulgação

Publicado 10/10/2023 17:33

Campos – A partir do dia 17 de outubro, até 23 de novembro, o governo de Campos dos Goytacazes estará inscrevendo para concurso público nas áreas técnica fazendária e de controle; estão disponibilizadas 85 vagas para cargos de nível superior e médio.

As inscrições terão início às 16h, por meio do site do Instituto Consulplan; o edital está no Diário Oficial do Município desta terça-feira (10), publicado no site da prefeitura. Os salários iniciais variam entre R$ 4.219,14 (nível superior) e R$ 2.289,37 (médio).

A informação é do prefeito Wladimir Garotinho: “Venho anunciar mais um concurso para a prefeitura de Campos; um concurso muito desejado, que são para as áreas técnicas, principalmente para as áreas fazendárias e de controle interno da prefeitura”.

Wladimir ressalta que è assim que o governo pretende ampliar a arrecadação, ter um trabalho cada vez mais consistente e técnico para transformar a cidade em um lugar melhor para se viver: “São 85 vagas para diversas áreas”, resume o prefeito, que destaca a iniciativa também nas suas redes sociais.

Wladimir detalha que o concurso prevê o preenchimento de vagas para sete carreiras fundamentais para a memória da gestão pública: “Os cargos de nível superior estão distribuídos em Analista de Controle Interno (4), Analista de Sistemas (4), Auditor Fiscal de Tributos Municipais (35), quatro são destinadas a pessoas com deficiência (Pcd); e contador (21), sendo três para Pcd”.

No caso dos cargos de nível médio, o prefeito enfatiza que estão sendo oferecidas 21 vagas, sendo seis para Assistente de Controle Interno (uma a Pcd); e 15 para Técnico Fazendário (duas para Pcd).

De acordo com o edital, as remunerações vão ser somadas ainda às adicionais e benefícios existentes no Estatuto do Servidor. Wladimir lembra que outros dois concursos estão em andamento para o cargo de Educador Social da Fundação Municipal da Infância e da Juventude e para Guarda Civil Municipal.