O primeiro equipamento recebido pelo secretário Pascoutto foi uma retroescavadeira - Foto Laríssia Nascimento/Divulgação

Publicado 15/11/2023 15:51

Campos – As articulações do governo de Campos dos Goytacazes (RJ) em busca de recursos através de emendas parlamentares rendem mais um resultado favorável; a Secretaria de Defesa Civil acaba de receber cinco motosserras adquiridas por meio de uma emenda impositiva de R$ 1 milhão do deputado federal Glauber Braga.

O município foi contemplado ao concorrer entre 24 cidades, durante uma audiência pública online realizada em 2021. O orçamento e os procedimentos de licitação foram devidamente cumpridos e aprovados pelo Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional.

Para definição do resultado, cada secretário de Defesa Civil teve cinco minutos para apresentar uma proposta de projeto; o tema primou pela melhoria das ações de prevenção, mitigação e resposta a desastres, através da instrumentalização do órgão. O de Campos, coronel Alcemir Pascoutto, foi quem melhor se destacou.

A audiência aconteceu em setembro de 2021 e o prefeito Wladimir Garotinho se empenhou na mobilização da população, o que contribuiu para que o município fosse o mais votado, obtendo obteve 15% do total dos votos. A proposta resumiu o atendimento de forma eficaz às demandas da população de norte a sul do município, que tem mais de 507 mil habitantes e quatro mil quilômetros quadrados de extensão territorial.

Os maquinários e equipamentos que compõem o projeto são caminhão-caçamba, retroescavadeira, moto-bomba, motosserras, gerador e roçadeiras; a entrega do primeiro equipamento adquirido (retroescavadeira) aconteceu em outubro; em novembo, já chegaram o caminhão e as motosserras.

Ao avaliar o quadro geral de importância do material, Alcemir Pascoutto ressalta que “a aquisição de motosserras desempenha um papel crucial na capacidade de resposta rápida, em situações envolvendo remoção de árvores com risco iminente de queda: “Isso não só fortalece nossa eficácia operacional, mas também representa significativamente uma contribuição vital para a segurança da população de campos”.

A diretora de Administração e Finanças da Defesa Civil, Mariana Lima Witter, realça que todos os trâmites burocráticos exigidos pelo processo foram cumpridos sem dificuldades: “Agora, ver a realização do nosso trabalho e a materialização da política pública, proporcionando melhores condições para os nossos agentes e prestando serviços de qualidade à população de Campos, é motivo de grande satisfação".