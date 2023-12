Área a ser ocupada é de cerca de 260 mil metros quadrados, onde funcionou o antigo Ceasa - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 05/12/2023 18:04 | Atualizado 05/12/2023 18:05

Campos – O novo Centro de Abastecimento e Polo Agroalimentar (Ceascam), proposto pelo prefeito de Campos dos Goytacazes (RJ), Wladimir Garotinho quando em Campanha eleitoral em 2020, além da expectativa de beneficiar mais de 50 mil produtores rurais das regiões norte e noroeste do Estado do Rio de Janeiro, deverá gerar quatro mil empregos no primeiro momento.

O investimento é de cerca de R$ 30 milhões, dos quais R$ 12 milhões já foram articulados por Wladimir através de emendas parlamentares. A previsão é que no primeiro ano de trabalho o impacto chegue a movimentar cerca de R$ 1 bilhão.

O projeto prevê a reestruturação de uma área de cerca de 260 mil metros quadrados, onde funcionou o antigo Ceasa, em Guarus, com acesso pelas rodovias BR-101 e BR-356, a dois quilômetros do Aeroporto Bartholomeu Lisandro. Dependendo dos trâmites, a construção pode ser iniciada até março de 2024.

Conforme o próprio prefeito expôs nessa segunda-feira, em audiência pública na Câmara Municipal, a partir da entrada em funcionamento, em médio e longo prazo, a nova Central de Abastecimento estará promovendo conexões importantes do agronegócio brasileiro, inclusive como porto seco para atuar como parte do corredor logístico, envolvendo o Porto do Açu, em São João da Barra, a 40 quilômetros da unidade.

O Superintendente de Abastecimento do projeto Ceascam, Alfredo Diegues, explica que há ajustes necessários para favorecer a comercialização dos produtores, que, segundo ele, estão reféns dos atravessadores que acabam pagando um valor que não é de mercado: “O Ceascam vai ter um papel fundamental para o desenvolvimento das políticas públicas na área de segurança alimentar e fomento para crescimento de agricultura e pesca”, avalia.

A iniciativa de Wladimir repercute de forma expressiva junto aos agricultores assentados de Campos. Sandra Miranda, representante dos 14 assentamentos do município, comenta que este momento está sendo muito aguardado pelos produtores da região. “É com muita gratidão que estamos comemorando, porque somos nós que colocamos alimento nas mesas da população e merecemos um olhar especial para que avanços sejam realizados”.