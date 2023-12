Diversas autoridades civis e militares participaram do ato, no gabinete de Wladimir - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 18/12/2023 09:28

Campos – “É um momento histórico para a Guarda Municipal de Campos dos Goytacazes”. Dessa forma, o prefeito Wladimir Garotinho resume sua manifestação, por ter assinado, na última sexta-feira (15), junto à Polícia Federal (PF), protocolo de intenções para acordo de cooperação técnica entre o governo municipal e a Superintendência da Polícia Federal, com o objetivo de autorizar porte de arma de fogo para a Guarda Civil do Município (GCM).

O prefeito destaca que o efetivo da GCM hoje é maior do que o da Polícia Militar: “Vamos trabalhar em conjunto, para termos uma cidade cada vez melhor e mais segura”. A assinatura aconteceu no gabinete do prefeito, diante do deputado federal e guarda municipal licenciado do Rio de Janeiro, Jones Moura; comandante do 6º Batalhão de Policiamento de Área (CPA), coronel Rodrigo Ibiapina; comandante da GCM, Wellington Levino; vereador Juninho Virgílio; além de agentes da Guarda.

“O protocolo de intenções é um compromisso que fizemos com a sociedade campista”, lembra Wladimir ressaltando que a Guarda Civil Municipal é reconhecida como órgão de segurança pública por Lei Federal e que irá continuar atuando em parceria com os demais órgãos de segurança: “Todos os requisitos e treinamentos dos agentes serão cumpridos”, garante.

Na opinião do deputado Jones Moura, a iniciativa de Wladimir em assinar o protocolo de intenções é extremamente positiva: “Há necessidade de se buscar paz social, que vem através de uma polícia de proximidade, comunitária e cidadã. Isso é necessário em várias cidades e Campos sai na frente”, comenta o parlamentar, que tem sido parceiro do município através de emendas.

O deputado já garantiu a Campos R$ 700 mil para a saúde e, agora, destina mais R$ 300 mil, totalizando R$ 1 milhão. Ele relata que, em reunião recente na Secretaria Nacional de Assuntos Legislativos do Ministério da Justiça, também defendeu a necessidade de mais investimentos para a Guarda de Campos: “Falei da necessidade de munição, treinamento, colete balístico e até de novas viaturas. Tem estrutura chegando”, adianta.