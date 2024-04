Agentes da Guarda Municipal atuam no Programa Ronda Escolar permanentemente - Foto César Ferreira/Secom

Agentes da Guarda Municipal atuam no Programa Ronda Escolar permanentemente Foto César Ferreira/Secom

Publicado 15/04/2024 14:08

Campos – O governo municipal busca ampliar o sistema de segurança dos alunos e funcionários das escolas da rede, em Campos dos Goytacazes (RJ). Além do patrulhamento preventivo das Forças de Segurança Pública, as unidades terão portas giratórias com detector de metais.

A autorização para instalações (em escolas e creches) está no Decreto-Lei nº 9.465, de 20 de março de 2024, sancionado pelo prefeito Wladimir Garotinho e publicado no Diário Oficial do último dia 11; estão previstos, também, aparelhos detectores de metais, segundo a secretária municipal de Educação, Ciência e Tecnologia (Seduct), Tânia Alberto.

“A secretaria segue acompanhando, de perto, o trabalho da Polícia Militar e da Guarda Civil Municipal, visando garantir a segurança dos estudantes e profissionais no ambiente escolar”, ressalta Tânia acentuando que agentes do Programa Ronda Escolar também continuam ministrando palestras para os estudantes.

De acordo com a secretária, o patrulhamento acontece tanto na área urbana quanto na área rural: “Visa inibir atos ilícitos no entorno e interior da unidade; mediar conflitos na unidade escolar; comunicar aos órgãos de proteção competentes se estiver ocorrendo atentados contra as garantias estabelecidas às crianças e adolescentes”.

VÁRIOS PROJETOS - Tânia aponta ainda que também são ministradas palestras e atividades lúdicas, atendendo às necessidades de cada unidade, atribuindo à realidade e momento vivenciados em suas respectivas comunidades, trabalhando temas como boa convivência social, bullying, entre outros.

“A Ronda Escolar visa aproximar a Guarda Civil da comunidade escolar, por meio de palestras e atividades elaboradas junto aos nossos gestores”, reforça a secretária enfatizando que a presença dos agentes garante clima de paz e de segurança, deixando os pais mais tranquilos. “Da mesma forma, temos parceria com a Polícia Militar e a Polícia Civil, que estão nos auxiliando no sentido de manter a cultura de paz nas nossas escolas”.

No quadro geral, vários projetos são apontados na Educação. Entre eles, “Entendendo a Violência Para Prevenir, Proteger e Promover Saúde"; “Escola Protetora da Mulher”; “Construindo Valores nas Escolas”; e “Tudo Bem Se Emocionar”. O mais recente é “Maria da Penha vai às Escolas”.