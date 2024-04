Marcélia Cardoso, Paloma Campos e Verônica Rocha estão empenhadas nas ações sociais - Foto Rafael Ribeiro/Divulgação

Marcélia Cardoso, Paloma Campos e Verônica Rocha estão empenhadas nas ações sociais Foto Rafael Ribeiro/Divulgação

Publicado 13/04/2024 18:08

Campos – Caracterizado como principal equipamento de porta de entrada do Sistema Único de Assistência Social (Suas), o Centro de Referência de Assistência Social (Cras) tem sido fundamental na prevenção de situações de vulnerabilidade e riscos sociais em Campos dos Goytacazes (RJ). No município são 14 unidades, assistindo mais de 100 mil famílias.

No início de abril, o prefeito Wladimir Garotinho inaugurou o centro do Farol de São Tomé. “O novo Cras foi equipado para atender moradores de Farol e localidades vizinhas, na Baixada Campista. As outras unidades funcionam na Chatuba, Goitacazes, Parque Guarus, Jóquei, Matadouro, Morro do Coco, Penha, Ururaí, Travessão, Esplanada, Custodópolis Codin e Jardim Carioca”, aponta a assistente social Verônica Rocha, coordenadora geral das unidades.

Desenvolvimento de potencialidades e aquisições, fortalecimento de vínculos familiares e comunitários e ampliação do acesso aos direitos de cidadania são relevantes nas ações desenvolvidas. O Cras foi instituído em 2004, no primeiro governo de Lula, a partir da implantação da Política Nacional de Assistência Social (Pnas).

Dados da Vigilância Socioassistencial mostram que, em janeiro deste ano Campos tinha104. 670 famílias inseridas no Cadastro Único; elas vivem em situação de vulnerabilidade social. Verônica acentua que, no âmbito da Proteção Social Básica (PSB), cuja diretora é Marcélia Cardoso, os Cras prestam o Serviço de Proteção e Atendimento Integral à Família (Paif) e o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Scfv).

CADASTRO ÚNICO - “É através dos Cras que os cidadãos são orientados sobre os benefícios assistenciais e podem ser inscritos no Cadastro Único”, resume a coordenadora. Marcélia reforça: “Com a inscrição do CadÚnico realizada, as famílias que vivem em situação de vulnerabilidade social podem ser inseridas em programas sociais do município”.

Um dos programas a que a diretora se refere é o Cartão Goitacá, que, segundo informa, atingiu a marca de 20 mil famílias atendidas, além de programas do governo federal, como o Bolsa Família. Para fazer parte do Cras é necessário que a pessoa procure uma unidade na localidade aonde reside, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h.

A secretária de Desenvolvimento Humano, Aline Giovannini, detalha que, com base na Política Nacional de Assistência Social (Pnas), a Norma Operacional Básica do Sistema Único de Assistência Social (Nob/Suas) regulou a organização, em âmbito nacional do Suas, de forma descentralizada, participativa e articulada com as demais políticas setoriais.

“Assim, definindo os serviços e programas em níveis de proteção (Social Básica e Social Especial), a partir de então, foram criados dois órgãos públicos: o Cras e o Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas”), conclui Aline, que divide a gestão com a subsecretária Paloma Campos.