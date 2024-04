Um dos projetos citados por Marcelo Neves é o Centro de Memória da Eletricidade Foto - Divulgação

Publicado 10/04/2024 15:58

Campos – A Shell Brasil, empresa multinacional de petróleo, está com a atenção voltada para Campos dos Goytacazes (RJ), atraída pelas potencialidades turísticas e energéticas do município. Quem afirma é o secretário de Petróleo, Energia e Inovação, Marcelo Neves.

Nessa terça-feira (9), Neves e a secretária de Turismo de Campos, Patrícia Cordeiro, trataram da parceria, em Brasília, com a gerente sênior de Relações Corporativas e Assuntos Regulatórios, Monique Gonçalves, e o assessor sênior de Relações Governamentais da Shell, Vitor Menezes.

“Apresentei as potencialidades na área de energia, visando o aporte de recursos e investimentos da Shell na produção energética em Campos”, afirma o secretário ressaltando que o município é um celeiro na parte da energia limpa e renovável.

Neves cita como exemplo biogás, por meio do nosso Centro de Tratamento de Resíduos, e amplia: “Somos o segundo município do estado do Rio na geração de energia solar fotovoltaica; e a nossa região tem recursos fortes na energia eólica. Falei com os representantes da Shell dos investimentos que o município faz com o Mais Ciência, ofertando bolsas de iniciação científica para parque de pesquisa na área energética”, pontua.

A possibilidade de a Shell ser parceira na construção do Centro de Memória da Eletricidade em Campos é uma das possibilidades adiantadas pelo secretário: “O município foi o primeiro da América Latina a contar com energia elétrica; esse centro funcionaria no Solar dos Airizes, após a revitalização do prédio antigo e histórico, localizado na Estrada Campos-Atafona (São João da Barra).

AÇÕES EM COMUM - O casarão foi construído no século XIX e é tombado pelo Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (Iphan), tendo sido residência de Alberto Lamego, um dos nomes escritores mais conhecidos de Campos.

Marcelo Neves relata ainda que, na condição de representante da Organização dos Municípios Produtores de Petróleo (Ompetro), mostrou que Campos e demais cidades da bacia petrolífera do interior do Rio de Janeiro possuem um parque científico tecnológico, com diversas universidades e centros de pesquisas para que possam trabalhar nos polos de inovação.

Patrícia Cordeiro explica que ela e Neves cumpriram determinação do prefeito Wladimir Garotinho: “Falamos do potencial da nossa cidade e buscamos parcerias”, ratifica assinalando: “Entendemos que temos muitas ações em comum, cujas linhas de investimentos vão ao encontro do que a Shell já tem feito na nossa região. Vamos aguardar, porque boas parcerias virão”.

Patrícia também representou a Região Costa Doce, composta por Campos, Cardoso Moreira, São Fidélis, São Francisco de Itabapoana e São João da Barra. Segundo a secretária, Monique Gonçalves disse ter sido uma honra receber os representantes de Campos e sinalizou para a concretização de parcerias.