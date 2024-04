Durante a semana o carro fumacê estará em diversos bairros, no combate ao Aedes aegypti - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 09/04/2024 15:54

Campos – Em epidemia por dengue desde o dia primeiro de março, Campos dos Goytacazes (RJ) registra, de janeiro até o momento, 7.293 notificações para a doença, entre confirmação laboratorial e clínico epidemiológico. O monitoramento é feito pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde e o governo municipal está intensificando as ações de combate, inclusive ampliando o itinerário do carro fumacê.

A atualização dos registros de arboviroses acaba de ser liberada pela Secretaria Municipal de Saúde. Na estratificação mensal, constam 860 casos referentes à dengue em janeiro; fevereiro, 2.811; março, 3.375; e em abril, 247. Já chikungunya, são 46 em janeiro; fevereiro, 63; março, 124; e abril, 13. Quanto à zika vírus, não há nenhum registro.

As três doenças são transmitidas pelo Aedes aegypti. Na estratégia de combate ao mosquito - além das investidas que o governo vem fazendo, alertando e orientando a população a ser parceira -, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ) amplia a estratégia, programando o fumacê de acordo com as notificações dos casos de dengue.

Nessa segunda-feira (8) a programação semanal do itinerário do carro fumacê foi redefinida; o inseticida é aplicado de acordo com o monitoramento das armadilhas estruturadas pelo CCZ, que capturam os ovos do mosquito e as informações de focos no interior dos imóveis registrados pelos agentes de endemias. O órgão insiste que é importante os moradores dos bairros colaborarem.

RECOMENDAÇÕES - O subcoordenador do Programa de Controle de Vetores do CCZ, Sílvio Pinheiro, reforça que é fundamental que portas e janelas das residências sejam abertas durante a passagem do veículo do inseticida de ultrabaixo volume (UBV), para maior eficácia do produto, uma vez que, mais de 80% dos focos estão nos domicílios.

A rota semanal do carro fumacê está publicada no portal da prefeitura; começou nesta terça-feira (9) e vai até sexta-feira (12), de 5h às 10h e 16h às 21h. “É essencial que a população esteja ciente das recomendações para que o inseticida possa penetrar e atingir os insetos. Isso irá garantir a eficácia do produto no combate ao Aedes aegypti”, pontua Pinheiro.

Outra recomendação é que se troque a água dos bebedouros de animais, logo após a passagem do fumacê. De acordo com o subcoordenador, a substância do carro fumacê somente pode ser usada em horários onde os raios solares não estejam intensos, sem chuva e ventos fortes e nos bairros onde tem confirmação da proliferação do Aedes a.

“O inseticida usado no município é específico para combater apenas o mosquito Aedes aegypti”, destaca Pinheiro enfatizando: “O Ministério da Saúde preconiza que o trabalho seja feito em bairros onde há altos índices de proliferação do mosquito. Portanto, não pode ser feito de forma aleatória”.