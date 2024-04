O projeto cicloviário desenvolvido pelo IMTT prevê também a conexão de ciclofaixa - Foto João Marcos Campinho/Divulgação

O projeto cicloviário desenvolvido pelo IMTT prevê também a conexão de ciclofaixa Foto João Marcos Campinho/Divulgação

Publicado 03/04/2024 15:33 | Atualizado 03/04/2024 16:20

Campos – Mais de 350 paraciclos (suportes físicos onde as bicicletas podem ser presas), totalizando cerca de 800 novas vagas, estão sendo programados para diversos pontos em Campos dos Goytacazes (RJ). A iniciativa é resultado de parceria entre o Instituto Municipal de Trânsito e Transporte (IMTT) e o Consórcio Público Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf).

Parceria engloba a continuidade das ações de requalificação e ampliação da infraestrutura cicloviária. Segundo a assessora de projetos especiais do IMTT, Ana Maciel, o projeto foi uma das primeiras ações no início da atual gestão e, no momento, está em andamento a pintura da Rua Barão de Miracema, no centro da cidade.

Ana Maciel explica que o projeto cicloviário prevê a conexão da ciclofaixa da Avenida Tancredo Neves, no Jardim Carioca, passando pela Ponte Barcelos Martins, Rua Barão de Miracema e chega à Avenida Doutor Nilo Peçanha: “Na Rua Barão de Miracema, por exemplo, a área destinada aos ciclistas está sendo pintada toda em vermelho”, ressalta.

A assessora lembra que, em 2021, no início da atual gestão, uma das primeiras ações foi a realização de uma vistoria em toda infraestrutura cicloviária: “Constatamos que não tinha nenhuma ligação norte e sul; foi quando surgiu a oportunidade, em parceria com o Cidennf, de fazer uma requalificação e extensão da malha cicloviária da Avenida Tancredo Neves até a Avenida Doutor Nilo Peçanha”.