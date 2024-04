No contêiner pacientes de primeira consulta estão sendo atendidos com facilidade - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 03/04/2024 14:08

Campos – De janeiro a março, foram registradas 6.076 notificações para dengue, entre confirmação laboratorial e clínico epidemiológico em Campos dos Goytacazes (RJ), com um paciente de 64 anos indo a óbito. As medidas preventivas são intensificadas, contando, a partir de agora, com apoio do Exército.

Para facilitar o atendimento à população, o governo municipal, por meio da Secretaria de Saúde (SMS), instalou o primeiro contêiner no Centro de Referência da Dengue (CRD) – ao lado do Hospital dos Plantadores de Cana - nessa terça-feira (2). No mesmo dia, foi fechada parceria com o Exército nas ações de combate à dengue e outras arboviroses, a partir da próxima semana.

O apoio foi solicitado pela SMS ao Comando Militar do Leste, em virtude da epidemia da doença no município, transmitida pelo inseto conhecido como “mosquito da dengue”; sendo formalizada entre o secretário Paulo Hirano e o capitão Daniel Ferreira, representante da 2ª Companhia de Infantaria.

Hirano ressalta a importância de contar com a colaboração do Exército Brasileiro no combate ao Aedes aegypti, mosquito transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus: “Após a análise e decisão do Comando Militar do Leste, os militares irão participar das nossas medidas de combate ao vetor; temos orgulho de poder contar com a colaboração dos nossos valorosos soldados do Exército Brasileiro nas ações”.

O secretário explica que “os militares atuarão junto aos Agentes de Combate a Endemias (ACEs), nos mutirões e ‘Faxinão da Dengue’, que acontecerão às quintas e sextas-feiras com a finalidade de eliminar o maior número de focos do mosquito Aedes aegypti; para isso, eles serão capacitados na sexta-feira (5), das 8h às 17h, no auditório da 2ª Companhia de Infantaria”.

De acordo com o diretor do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), Carlos Morales, a atuação do pessoal do Exército já começa na próxima segunda-feira (8): “A participação dos militares é muito importante, pois são respeitados pela sociedade, que entende que o Exército pode desenvolver um trabalho mais próximo dela”.

FUMACÊ E CONTÊINER - Está acordado que os militares estarão contribuindo na verificação das caixas d’água, inservíveis e na parte informativa junto às famílias. O diretor do CCZ volta a apontar que 80% dos focos do Aedes aegypti estão dentro das residências e realça que todas as secretarias, Ministério Público, Defensoria Pública e outros segmentos estão integrados na mobilização.

No combate ao mosquito na fase adulta a utilização do carro fumacê é ampliada. O CCZ está divulgando a rota semanal do através das redes sociais oficiais do órgão e também da prefeitura “Com isso, os munícipes podem conferir a data que o carro vai passar no seu bairro; a aplicação do inseticida, através do método Ultra Baixo Volume (UBV), é feita das 5h às 10h e das 16h às 21h”, pontua Morales.

Para que o inseticida espalhado no ar possa circular nas casas e surta efeito satisfatório, o diretor do CCZ orienta que no momento em que o fumacê estiver na rua, os moradores abram as portas e janelas: “Também é importante cobrir gaiolas de pássaros e trocar água no bebedouro de animais”, conclui.

Quanto à instalação de contêineres, O diretor do CRD, Luiz José de Souza, afirma que faz parte das medidas do Gabinete de Crise da Dengue para conter o número de casos das doenças transmitidas pelo Aedes, além de chikungunya, no município: “São dois consultórios e uma maca, usada para realizar exames clínicos nos pacientes que chegam com suspeita de dengue ou outras arboviroses”, resume.

Na avaliação de Souza, o fluxo de atendimento está muito melhor e organizado: “Já no primeiro dia conseguimos notar um menor congestionamento nos atendimentos e filas menores. Nesse primeiro momento, estão sendo atendidos no contêiner os pacientes de primeira consulta. Os que retornam, atendemos dentro do CRD, que é onde ficam armazenados os prontuários”.

A base de dados monitorados pela Subsecretaria de Vigilância em Saúde detalha que, das 6.076 notificações para dengue, na estratificação mensal, os casos de dengue em janeiro foram 848; fevereiro, 2.722; março, 2.506. “Para chikungunya foram 46 casos em janeiro, 59 em fevereiro e 77 em março”, acentua o diretor do CRD.