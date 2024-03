Tassiana Oliveira acompanha as ações, em atenção especial às famílias desalojadas - Foto Divulgação

Publicado 24/03/2024 09:01

Campos - A mobilização do governo municipal em apoio às famílias que mais sofrem com o temporal no distrito de Santo Eduardo sensibiliza também moradores da localidade que não foram afetados. Um deles, que não quis se identificar, disponibilizou prédio com dois pavimentos amplos para abrigar pessoas desalojadas.

Sob a coordenação da primeira-dama do município, Tassiana Oliveira, no local foram espalhados colchões e colchonetes, sendo o térreo preparado para as pessoas idosas ficando o segundo andar para as mais jovens, com maior facilidade de locomoção. Acompanhada de uma equipe de assistência social, Tassiana tomou as providências.

Integrada à equipe da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, Tassiana vem acompanhando as ações em Santo Eduardo, juntamente com o secretário Rodrigo Carvalho e o prefeito Wladimir Garotinho. Nesse sábado (23), eles entregam cestas básicas, material de limpeza, material de higiene e quentinhas às famílias que perderam tudo.

A primeira-dama pontua que as equipes estão articuladas para atender as vítimas das fortes chuvas, desde quando a Defesa Civil divulgou o alerta, no meio da semana. Rodrigo Carvalho confirma: “As nossas equipes se prepararam para atender de forma rápida aos moradores de diversos pontos do nosso município”.

O foco principal é Santo Eduardo, onde diversas pessoas foram resgatadas para os pontos de apoio na localidade; porém, Tassiana aponta que outros pontos afetados também estão recebendo atenção das equipes; entre eles os bairros da Penha e Parque Santa Rosa (no subdistrito de Guarus) e as localidades de Rio Preto e Conselheiro Josino.