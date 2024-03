No distrito de Santo Eduardo até carro foi arrastado pela correnteza, na manhã deste sábado - Foto Divulgação

Publicado 23/03/2024 12:30 | Atualizado 23/03/2024 12:50

Campos – Desde à tarde dessa sexta-feira (22) chove em Campos dos Goytacazes (RJ), intensamente principalmente na madrugada, atingindo a mais de 100 milímetros (mm), dentro do quadro previsto pelo Centro Nacional de Riscos e Desastres (Cenad), da Defesa Civil Nacional, para o Sudeste brasileiro. Várias ruas estão alagadas; mas, não há registro de caso grave, nem de ferido, embora rajadas de ventos fortes.

A região norte do município é uma das mais afetadas, principalmente o distrito de Santo Eduardo, onde em alguns pontos carros foram arrastados e a água atinge quase o telhado de alguns imóveis, devido ao transbordamento de córregos nas proximidades. A Defesa Civil municipal e equipes de apoio estão mobilizadas nos atendimentos a famílias que necessitam de apoio.

O prefeito Wladimir Garotinho está percorrendo as localidades mais atingidas, juntamente com o secretário de Defesa Civil, Alcemir Pascoutto, e a equipe do órgão, para dar suporte às famílias. “A previsão ainda é de muita chuva, podendo chover dez vezes mais do que a ocorrida até agora; é importante que evitemos sair de casa”, pontua Wladimir.

Pascoutto reforça, orientando para que as medidas preventivas sejam mantidas. Ainda não há confirmação, mas é provável que tenha chovido até 130 mm no período, podendo chegar a 200 mm até este domingo (24). Pascoutto aponta que o momento continua sendo de alerta máxima no município.

MEDIDAS PREVENTIVAS - Há equipes em várias frentes com atenção voltada para pontos críticos, como Novo Jóquei; descida Ponte Rosinha, próximo do Mercado Municipal; alguns trechos da região central da cidade; cruzamento das Ruas Rocha Leão e Espírito Santo, no Caju; Avenida Pelinca; e vários outros, além do norte municipal. Estão disponibilizadas quatro linhas para casos de emergência: 199, 98175-2512, 98826-4303, 9983-04050.

Com base no Centro Nacional de Riscos e Desastres (Cenad), da Defesa Civil Nacional, o órgão municipal orienta a população a procurar não sair de casa; evitar contato com a água de alagamentos, pois podem estar contaminadas e provocar doenças; nunca atravessar ruas alagadas, pois a força da água poderá arrastar a pessoa; não se abrigar embaixo de árvores, pois podem atrair raios.

Também são apontados como importantes não estacionar o carro perto de árvores ou postes, pois podem cair ou atrair raios; desligar aparelhos elétricos e quadro geral de energia; em caso de enxurrada ou similar, colocar documentos e objetos de valor em sacos plásticos; caso haja situação de grande perigo confirmada, procurar abrigo, evitando permanecer ao ar livre.