Uma das opções para quem tiver dúvidas é comparecer à Secretaria de Fazenda, no centro da cidade - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 19/03/2024 19:40 | Atualizado 19/03/2024 19:51

Campos – De pouco mais de 200 mil imóveis inscritos na Secretaria de Fazenda de Campos dos Goytacazes, cerca de 90 mil proprietários aderiram às cotas únicas para pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU) de 2024. Isso representa um universo de 43,9%, segundo o secretário Márcio Queiroz Morales.

A primeira cota única ofereceu desconto de 10% para aqueles contribuintes que estavam dia com o fisco e 7% para aqueles que possuíam débitos anteriores; a todos, foi estipulado prazo até o dia 11 de março para pagar a segunda cota única com desconto de 4,72%. Morales considera o índice de adesões às ofertas bastante positivo.

“Isso prova que boa parte da população quer ficar em dia com o fisco e, com isso, aumentamos cada vez mais a receita própria do município”, avalia o secretário assinalando que ainda será filtrado do total de inscritos quantos contribuintes efetivamente pagaram. Ele ressalta que, daqui para frente as parcelas vencerão mensalmente até o mês de dezembro deste ano.

“Em relação ao ano de 2023, o IPTU deste ano não sofreu reajuste, incidindo apenas a correção monetária que utiliza como parâmetro o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), fixado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que foi de 4,72%”. Morales orienta que, em caso de dúvida, o contribuinte pode entrar em contato com a secretaria.

Pelo telefone 0800-6025343 o contribuinte pode agendar o atendimento; outra opção é comparecer à sede da secretaria, localizada na Rua 13 de Maio, 129, no centro da cidade, das 9h às 16h. “Quem quiser, pode ainda retirar as guias por meio do site oficial da Prefeitura ou da Secretaria de Fazenda”, acrescenta o secretário.