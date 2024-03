As diferenças de preços constatadas no levantamento para alguns itens são expressivas - Foto Fernanda Gama/Divulgação

Publicado 19/03/2024 18:14

Campos – Pescados e demais produtos consumidos no período de Páscoa estão com preços diferenciados em mais de 200% (o leite de coco) em Campos dos Goytacazes (RJ), segundo pesquisa realizada pela Secretaria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) divulgada nessa segunda-feira (18). No caso do ovo de Ferrero Rocher de 137,5 gramas (g); em um local, o preço era de R$ 54,90 e, no outro, R$ 92,49, diferença de 68,47%.

De acordo com o secretário executivo do Procon, Carlos Fernando Monteiro, o levantamento aconteceu em sete supermercados, entre os dias 12 e 16 de março: “Ao todo, 49 itens foram pesquisados, entre eles, ovos de Páscoa, caixas de bombons, barras de chocolate, pescados, mercearia e hortifruti”.

Os dados mostram que a barra de chocolate Lacta de 90 g foi encontrada a R$ 4,98 no preço menor e a R$ 7,12 no maior, uma diferença de 42,97%. No setor de pescado, por exemplo, o file de merluza apresentou variação de 129,19% e, na parte de mercearia e hortifruti, o leite de coco (utilizado em moqueca) teve uma diferença de 208,33%.

Monteiro sugere aos consumidores que compararem os preços praticados por diferentes estabelecimentos, considerando a relação qualidade, peso e preço do item: “Para aqueles que querem economizar devido ao orçamento estar apertado, as caixas de bombons e barras de chocolate são sempre boas opções para celebrar a data”. A tabela pode ser conferida no portal da prefeitura.