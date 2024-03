O mega Feirão será na Secretaria de Qualificação e Emprego, na Rodoviária Roberto Silveira - Foto César Ferreira/Secom

Publicado 14/03/2024 19:33 | Atualizado 14/03/2024 19:42

Campos - Um Mega Feirão Offshore para quem tem 18 anos ou mais e concluiu o ensino fundamental, médio ou superior, está sendo preparado, pelo governo de Campos dos Goytacazes (RJ), para esta sexta-feira (15). Será a partir das 11h, nos altos da Rodoviária Roberto Silveira, centro da cidade.

De acordo com o secretário de Qualificação e Emprego, Marcelo Mérida, estarão disponíveis 126 vagas em áreas diferentes; entre elas saloneiro (garçom); taifeiro; paioleiro; ajudante de cozinha; padeiro; cozinheiro; chefe de cozinha; governanta; recepcionista; reparador; e nutricionista.

“A importância da preparação do candidato e da qualificação nos momentos de surgimento dessas oportunidades está integrada com a proposta da secretaria, que é capacitar cada vez mais pessoas oferecendo cursos e qualificações”, pontua Mérida observando que são oportunidades que a indústria offshore sempre apresentou.

“Agora, numa linha direta, estamos buscando oportunizar aos nossos munícipes”, assinala o secretário destacando que, conjuntamente, a secretaria está atuando na qualificação para a indústria offshore e a indústria de serviço. “É uma preocupação e determinação do governo Wladimir Garotinho para que possamos, cada vez mais, preparar o trabalhador para as vagas que têm surgido dentro da indústria”, enfatiza.

Na opinião de Mérida, esse caso específico mostra o tamanho da capacidade empregatícia da indústria offshore: “Estamos focados em buscar, no mercado de trabalho, as necessidades, tendências e carências para que, por meio da secretaria, possamos qualificar esses profissionais. Estamos avançando nas parcerias com o Governo do Estado, com a iniciativa privada e com os órgãos educadores do município”, realça.