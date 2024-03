O IFF Campos abriu 575 vagas para Cursos Técnicos e 327 vagas para Cursos de Graduação - Foto Divulgação

Publicado 12/03/2024 21:31 | Atualizado 12/03/2024 21:40

Campos – O Instituto Federal Fluminense (IFF) de Campos dos Goytacazes (RJ) inscreve, até nove de abril, para o Processo Seletivo de Cursos Técnicos e Concurso Vestibular, segundo semestre. Visando facilitar ao candidato, está definido que o pagamento da taxa poderá ser feito também por Pix ou cartão de crédito, além do tradicional boleto bancário (GRU Simples).

O IFF ratifica que a novidade vai facilitar o processo de pagamento, considerando-se que o boleto só pode ser pago no Banco do Brasil. “O Pix pode ser efetuado em qualquer banco e, tanto ele quanto o pagamento com o uso do cartão de crédito, podem ser confirmados instantaneamente”, realça Marcelo Peçanha Sarmento, diretor de Gestão Acadêmica e Políticas de Acesso do IFF.

Sarmento explica que a mudança é fruto da integração do Portal de Seleções do IFF ao PagTesouro, concluída em dezembro de 2023: “A implantação do PagTesouro significa um avanço na etapa de confirmação dos pagamentos da taxa de inscrição dos Processos Seletivos do IFF. Acreditamos que o número de inscrições confirmadas seja ampliado também”, destaca.

De acordo com o diretor, o IFF abriu 575 vagas para Cursos Técnicos e 327 vagas para Cursos de Graduação, para o 2º semestre de 2024. “Os interessados podem se inscrever pela internet, no endereço inscricoes.iff.edu.br, ou, presencialmente com suporte no campus ofertante do curso pretendido. Os editais podem ser acessados no Portal de Seleções do IFF”.

Segundo as publicações, as taxas de inscrição são no valor de R$ 30,00 para o Processo Seletivo de Cursos Técnicos e R$ 75,00 para o Vestibular. “É possível solicitar a isenção deste pagamento, no momento da inscrição, até o dia 22 de março. Todas as informações podem ser acompanhadas no portal”, aponta a assessoria de imprensa da instituição.