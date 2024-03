Wladimir (entre Lindbergh Farias e André Ceciliano) detalha os valores definidos para Campos - Foto Tassiana Oliveira/Divulgação

Publicado 07/03/2024 13:58

Campos - O presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, definiu mais de R$ 50 milhões do Novo Plano de Aceleração do Crescimento (PAC) Seleções para Campos dos Goytacazes (RJ). A informação é do prefeito Wladimir Garotinho, que está em Brasília desde essa quarta-feira (6), em busca de mais recursos para o município.

Em menos de um mês, é a segunda vez que Wladimir retorna à capital nacional em missão especial. Ele afirma que ainda serão anunciados investimentos referentes ao PAC Mobilidade e Infraestrutura. “Fomos muito bem atendidos pelo Governo Federal e teremos outras etapas do PAC, nas quais Campos poderá ter ainda mais benefícios”, ressalta.

“Agradeço ao presidente Lula e toda sua equipe pelo carinho que tiveram na escolha dos projetos que irão beneficiar o nosso município”, reconhece Wladimir, que destaca também a receptividade do secretário Especial de Assuntos Federativos, André Ceciliano, e do deputado federal Lindbergh Farias.

Segundo Wladimir, até agora, parcialmente, Campos acaba de ser contemplado por R$ 51,41 milhões do PAC. São R$ 7,5 milhões para o Centro Especializado de Reabilitação; Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), R$ 4,5 milhões; Unidade Básica de Saúde (UBS) tipo 1 e tipo 3, R$ 2,99 milhões; Espaço esportivo comunitário - Campo de futebol society com grama sintética, quadra 3 x 3 (meia quadra de basquete), pista de caminhada e parquinho infantil -, R$ 1,5 milhões.

Também estão definidos, Centro de Artes e Esportes Unificado (CEU), R$ 2 milhões; Projeto Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN). Contratação de projetos de restauração, arquitetura, paisagísticos e complementares e execução de obras com previsão de novas estruturas para o bem tombado Solar de Santo Antônio, R$ 32.92 milhões. Lançado em agosto deste ano, o Novo PAC vai investir R$ 1,7 trilhão em todos os estados do Brasil.