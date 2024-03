Um mutirão com participação da comunidade pintou toda quadra no último sábado - Foto Divulgação

Publicado 05/03/2024 18:50 | Atualizado 05/03/2024 18:58

Campos – “O objetivo da Infra é buscar sempre impactar positivamente a comunidade em que o aeroporto está inserido”. Quem afirma é o superintendente da Infra Operações Aeroportuárias, Samuel Ferraz, ao comentar o apoio à reforma da quadra de esportes do Parque Aeroporto II, em Guarus, na cidade de Campos dos Goytacazes (RJ).

A Infra é administradora do Aeroporto Bartolomeu Lisandro e do Heliporto do Farol de São Thomé, no município e participou efetivamente da reforma do espaço, em apoio à iniciativa do Projeto Despertar, cujo presidente, Cassyo Azevedo, comenta que a reforma da quadra é um marco importante para a região.

A concessionária doou areia, tintas, traves e rede. Azevedo ressalta que a Infra tem sido uma grande parceira do projeto e teve participação essencial na obra: “A iniciativa da companhia é um exemplo inspirador de como empresas podem contribuir de forma significativa para o desenvolvimento e o bem-estar das comunidades onde estão inseridas”, analisa.

A conclusão da reforma aconteceu no último sábado (2), com a pintura do piso, em mutirão envolvendo a comunidade. O presidente do Despertar ainda não definiu a data da inauguração, mas adianta que será nesta semana e que, para marcar, acontecerá um torneio de futebol com a participação de equipes locais.

“A quadra é antiga, tem cerca de 18 anos, e nunca passou por reparos”, assinala Azevedo pontuando: “É muito gratificante ter essa parceria com o setor privado, que permite criar espaços que promovam a saúde, o convívio social e a integração comunitária”.

PARCEIRO DA CIDADE - Segundo o líder comunitário, a Infra também realiza entrega de cestas básicas na comunidade e já contribuiu com doações de camisas, bolas de futebol, bola de futevôlei, cones, cordas, rede de futevôlei, rede de proteção, “além de playground e materiais para reformas do campo de futebol, quadra de futevôlei e praça”.

Samuel Ferraz realça que é muito bom poder ajudar o projeto: “O Aeroporto também é um parceiro da cidade na promoção de ações que beneficiam a comunidade local no que diz respeito à educação e formação. As doações e para melhoria da infraestrutura esportiva proporciona mais oportunidades de lazer e recreação, para todas as idades”, enfatiza.

A Infra é especializada em administração e operação de terminais aeroportuários. Em 2019, assumiu a concessão do Aeroporto Bartolomeu Lisandro, cujas instalações, Ferraz garante que estão prontas para atender às demandas da aviação comercial, executiva e offshore.

Já o projeto Despertar, Cassyo Azevedo detalha que atende cerca de 500 crianças, que praticam esportes como futebol, futevôlei e ballet: “Contamos sempre com o apoio da Infra, concessionária que administra o Aeroporto Bartolomeu Lisandro, parceira de longa data da iniciativa social”, conclui.