O local onde foram achadas as carcaças estava tomado por mato, lixo e água parada Foto Cacau Rocha/Divulgação

Publicado 02/03/2024 00:40 | Atualizado 02/03/2024 00:41

Campos – A estratégia contra o Aedes aegypti em Campos dos Goytacazes (RJ) envolve vários órgãos do poder público em um “Faxinão”. Em uma das ações, desenvolvida pela Secretaria de Ordem Pública, nessa quinta-feira (29), os agentes encontraram mais de 50 carcaças de veículos, considerados potenciais criadouros do mosquito, transmissor da dengue, chikungunya e zika vírus.

A descoberta aconteceu em um terreno no Parque Guarus. O “Faxinão” foi uma iniciativa do Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), com 15 notificações referentes a veículos, casas e terrenos abandonados, resultados das investidas da Secretaria de Ordem Pública

O secretário Jackson Sousa relata que, entre os terrenos, o local onde foram achadas as carcaças estava tomado por mato e lixo, além de recipientes contendo água parada, representando um sério risco para a saúde pública. “Os responsáveis pelo material e pelo terreno foram notificados”, afirma.

"Estamos comprometidos em zelar pela saúde e segurança de nossa população”, pontua Souza assinalando: “Esta ação conjunta é parte de nosso esforço contínuo para identificar e eliminar potenciais focos de doenças. Reforçamos o compromisso da Ordem Pública e pedimos a colaboração de todos os moradores”.

Reforçando orientação que normalmente é feita pelo CCZ, Souza enfatiza a importância dos moradores cuidarem dos quintais das residências: “Os terrenos devem ser mantidos limpos e devidamente murados, evitando o acúmulo de lixo e água parada, que contribui para a proliferação do mosquito da dengue e de várias doenças; somente juntos podemos construir um ambiente mais saudável e protegido para todos”, apela.

VÁRIOS FOCOS - Além das carcaças de carros, foram encontrados pneus, móveis, eletrodomésticos destruídos e lixo de toda a espécie. Participaram do “faxinão” mais de 150 agentes de combate às endemias. De acordo com o responsável pela área do Parque Guarus, o supervisor do CCZ, Luís Cândido Pinto, ao todo, 2.561 imóveis (residencial, comercial e terrenos baldios, entre outros) foram visitados.

“Deste total, 719 foram tratados com larvicida, sendo 62 focos do mosquito identificados e eliminados, além de seis caixas d’águas teladas”, contabiliza Cândido acrescentando que também foram recolhidos 26 pneus e 198 sacos de lixo contendo inservíveis. Na opinião do supervisor, o trabalho atendeu as expectativas.

“A união das secretarias nos ajudou bastante e seguiremos no combate ao mosquito transmissor da dengue. Vamos manter o trabalho em todas as áreas”, declara Cândido. A secretária de Limpezas, Praças e Jardins, Simone Muniz, acrescenta que a subsecretaria recolheu quatro mil toneladas de lixo e entulhos em várias ruas do bairro; ela adianta que o trabalho de limpeza prossegue nos próximos dias até que toda área seja atendida.