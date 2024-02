Detalhes do projeto foram definidos durante a reunião, que avaliou a reta final das obras - Foto Jualmir Delfino/Divulgação

Publicado 28/02/2024 15:52

Campos – A revitalização do Centro Histórico de Campos dos Goytacazes (RJ) está sendo desenvolvida pelo governo municipal, com proposta para fomentar o turismo e o comércio na região central da cidade. Ordenamento do trânsito, posturas, iluminação, paisagismo, serviço especial de limpeza e de segurança constam do projeto.

Uma ampla reunião, nessa terça-feira (27), na Secretaria de Obras e Infraestrutura, tratou do reordenamento dos espaços na extensão do Cais da Lapa, considerado local de destaque no mapa turístico do município. Está definido que as ações passam a ser integradas, conforme diretrizes do retrofit, que é uma técnica de revitalização de construções antigas.

As obras estão em fase final> os detalhes do projeto foram realçados durante a reunião, da qual participaram representantes de diversas secretarias. Não há prazo definido para conclusão; porém, uma etapa deverá ser entregue ainda neste trimestre.

A estrutura para o turismo consta de deck com ancoradouro para barcos; redestinação dos quiosques da orla; reestruturação do paisagismo; ressignificação do poste estilizado em liga metálica, que é da época da inauguração da iluminação com luz elétrica em Campos; palco e espaço para eventos culturais; ale, de outros apontamentos.

As demandas foram pontuadas pela secretária de Turismo, Patrícia Cordeiro, subsecretário Edvar Chagas; Fábio Ribeiro (Obras); arquitetos e engenheiros das duas secretarias. “Estamos trabalhando de acordo com as diretrizes estabelecidas na política pública do governo Wladimir Garotinho para fomentar o turismo”, ressalta Patrícia.

RETA FINAL - A secretária resume que o propósito é criar novos espaços e revitalizar

antigos, de forma a valorizar os ambientes e torná-los atrativos para receber, tanto pessoas do município, como de outras cidades brasileiras. “O turismo consiste em lugares com atrativos para receber pessoas interessadas em conhecer um ícone histórico ou boa gastronomia e uma bela vista”, exemplifica.

Edvar Chagas acrescenta: “São muitas as ações que a partir de agora, na reta final das obras; vão ser realizadas em conjunto, de forma que todos os espaços do Cais da Lapa tenham os serviços realizados de forma sincronizada, a partir dos eventos que vão ser abrigados nesse novo espaço revitalizado, conforme definido no retrofit, que visa à revitalização do Centro Histórico de Campos”.

Na avaliação de Fábio Ribeiro, a reunião foi muito produtiva: “Realizar as ações em conjunto, vai otimizar a gama de serviços que estão sendo realizados agora na fase final das obras, bem como vai apresentar resultados positivos na prestação dos serviços voltados para o desenvolvimento do turismo, no Centro Histórico, que trará um fluxo de pessoas para o comércio no centro antigo da cidade, que, durante as últimas décadas, perdeu vitalidade em função dos shoppings que surgiram nos bairros”.