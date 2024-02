Na Carmem Carneiro é realizada terraplanagem com nivelamento e colocação de meio fio - Foto Edilson Peixoto/Divulgação

Publicado 27/02/2024 18:48 | Atualizado 27/02/2024 18:59

Campos - A construção do calçadão da Avenida Carmem Carneiro, dentro do projeto de infraestrutura desenvolvido no subdistrito de Guarus, em Campos dos Goytacazes (RJ) está na segunda etapa. Segundo o secretário de Obras, Fábio Ribeiro, as obras estão avançadas.

“Máquinas e homens trabalham com serviço de terraplanagem com nivelamento e colocação de meio fio para a instalação dos blocos intertravados que formam o passeio que teve início na altura da Rua Humberto de Campos”, resume Ribeiro, apontando que o calçadão é construído no Jardim Carioca.

“Após a construção da parte de alvenaria, será feito o trabalho de paisagismo com o plantio de mudas de arbustos que vão proporcionar beleza e também contribuir para arrefecer a temperatura em dias de calor intenso”, pontua o secretário resumindo o objetivo do governo ao optar por construir calçadões.

“Estamos construindo calçadões nestes espaços públicos visando otimizar o uso da área com a criação de espaços de convivência para os moradores”, pontua Ribeiro contabilizando que, com este propósito, já foram contemplados moradores dos bairros Santa Clara, Baleeira, Pecuária, Santa Terezinha, Santa Cruz, Eldorado, Goitacazes, além do distrito de Travessão de Campos.

Também em Guarus, desde segunda-feira (26), são realizadas obras para recapeamento asfáltico da Avenida Nazário Pereira Gomes. “Trata-se de uma das vias estratégicas da margem esquerda da BR 101 na região de Guarus e que faz a ligação da BR 356 com a BR 101”, destaca Ribeiro.

O secretário detalha que os trabalhos iniciais compreendem a fresagem (raspagem e varrição mecânica), para remover a última camada antiga de asfalto e favorecer a colagem da nova camada que será aplicada em toda sua extensão. “Ao todo, a região de Guarus terá 95 ruas recapeadas”, confirma.