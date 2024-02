Caio Vianna, Costa Filho e Wladimir avaliaram a importância da retomada dos voos - Foto Divulgação

Publicado 22/02/2024 16:21

Campos – A retomada dos vôos comerciais entre o Aeroporto Bartholomeu Lisandro, em Campos dos Goytacazes (RJ), e o Santos Dumont, na cidade do Rio de Janeiro, pode acontecer a qualquer momento. Nessa quarta-feira (21), o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho, afirmou que toda equipe técnica do ministério está trabalhando para que a normalização aconteça em breve.

O prefeito de Campos, Wladimir Garotinho, vem se empenhando para que a rota volte a ser coberta, desde outubro do ano passado, quando restrições determinadas pela Secretária Nacional de Aviação Civil (SAC) ao Santos Dumont afetaram a atuação da Azul Linhas Aéreas no interior do estado, suspendendo os voos, ida e volta, Campos/Rio.

A iniciativa do prefeito recebe apoio de entidades como Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) e Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic). No dia oito de fevereiro, Wladimir esteve com Costa Filho, em solenidade na cidade de Itaperuna, reforçando a demanda. O ministro disse que trataria da pauta com carinho.

A investida mais recente de Wladimir (nessa quarta-feira) aconteceu em Brasília, onde o prefeito cumpre agendas desde terça-feira (20). Acompanhado do deputado Caio Vianna (que é de Campos), ele esteve no gabinete de Costa Filho, que reafirmou o compromisso.

“A retomada desses voos é urgente, tanto no ponto de vista turístico quanto de negócios, pois temos ao nosso lado o Porto do Açu, e a certeza de que em breve teremos notícias boas”, acredita o prefeito respaldado pelo ministro que assinala: “Esses voos são fundamentais para atender a toda população de Campos e região”.

Caio Vianna defende a necessidade de união de esforços para garantir um resultado satisfatório: “Campos é um polo logístico e o prefeito Wladimir já vem lutando pela normalização desses voos. Também estamos empenhados e agradecemos ao ministro Silvio Costa Filho pelos esforços para viabilizar esta retomada”.