A Secretaria de Desenvolvimento Humano orienta que técnicos verdadeiros utilizam carro oficial Foto Amaro Junior/Divulgação

Publicado 16/02/2024 21:10 | Atualizado 16/02/2024 21:16

Campos – Falsários estariam se passando por agentes do Centro de Referência de Assistência Social (Cras) e visitando residências para oferecer inclusão no Cartão Goitacá e aumento no valor do benefício, que faz parte de programa social do governo de Campos dos Goytacazes (RJ). Com promessa de aumentar o valor do Cartão, os golpistas pedem dados pessoais e pegando assinaturas das pessoas.

O alerta é feito pelo governo municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social, apontando que tem recebido denúncias de casos ocorridos na região do Parque Guarus, Custodópolis e Codin. De acordo com a secretaria, há também outra situação denunciada, em que alguns homens estariam batendo na porta das pessoas informando que seriam do Cadastro Único.

A coordenadora geral dos Cras, Verônica Rocha, pontua que a orientação é avisar à população que isso é totalmente falso. “Jamais as assistentes sociais estarão indo às casas para oferecer um benefício até com valor maior ao definido em lei que foi publicada em 2021. Essas pessoas não fazem parte da Assistência Social”.

Verônica explica que, dentro da avaliação de critérios da concessão de benefícios e também no acompanhamento familiar, os técnicos dos Cras fazem visitas domiciliares: “Além deles, os visitadores do Criança Feliz vão até a casa das pessoas para oferecer a adesão ao programa e acompanhar o desenvolvimento das crianças já assistidas”.

A orientação da coordenadora, para evitar cair no golpe, é que o técnico do Cras ou o visitador do Criança Feliz sempre chegará no carro oficial da Secretaria de Desenvolvimento Humano e Social; irá se identificar pelo nome e profissão (assistente social, psicólogo, visitador do Criança Feliz); informará o motivo da visita; jamais oferecerá qualquer tipo de benefício ou aumento do valor.