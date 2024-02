Contribuinte que tiver dúvidas sobre o novo prazo deve comparecer à Secretaria de Fazenda - Foto Divulgação

Publicado 15/02/2024 17:45

Campos - Quem não conseguiu pagar o Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU)/2024 em cota única com 10% ou 7% de desconto até o dia cinco de fevereiro, em Campos dos Goytacazes (RJ), ainda tem chance de redução; porém, o percentual agora é de 4,72%.

Segundo a Secretaria Municipal de Fazenda, foi liberada nova data com a segunda cota única; o prazo termina dia 11 de março: “A data-limite vale também para quem preferir optar por cotas em até 10 parcelas, considerando a parcela mínima mensal de R$ 82,00”, pontua o secretário, Márcio Morales.

Comparado ao que foi cobrado em 2023, Morales destaca que o IPTU deste ano não sofreu reajuste, incidindo apenas a correção monetária que utiliza como parâmetro o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E), fixado pela Fundação Getúlio Vargas (FGV), que foi de 4,72%. “O desconto de 4.72% é para todos que perderam a oportunidade da primeira cota que venceu no dia cinco”, afirma o secretário.

“Até o dia 11 de março teremos mais uma cota com desconto, que é para todos que queiram aderir ainda à cota única, mas reforçamos que terá também o parcelamento em até 10 cotas”, reforça Morales orientando o contribuinte que tiver dúvida recorrer à secretaria.

“Em caso de dúvida, a pessoa pode entrar em contato com a Fazenda pelo telefone 0800-6025343, agendar o atendimento ou ir direto ao órgão, localizado na Rua 13 de Maio, 129, no Centro, das 9h às 16h”, realça o secretário acrescentando: “Quem quiser, pode ainda retirar as guias por meio do site oficial da Prefeitura ou da Secretaria de Fazenda”.