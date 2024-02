Casal de mestre-sala/porta-bandeira deu show, compondo com a bateria da "Esperança" - Foto Vadinho Ferreira/Divulgação

Publicado 14/02/2024 15:22

Campos – O “Carnaval de Todos Nós” na praia do Farol de São Thomé, em Campos dos Goytacazes (RJ) foi considerado “mais uma festa da família” por quem participou. No encerramento, nessa terça-feira (13), as cores verde e rosa predominaram, através da bateria da União da Esperança, escola várias vezes campeã dos desfiles no município; o mestre-sala (Wallace Vicente) e a porta-bandeira (Luana Carvalho) também se apresentaram.

O espetáculo aconteceu à noite, na Arena de Shows, em área da Marinha, onde também o Grupo Só Marrento, com 29 anos de estrada, agitou o público com clássicos do pagode, axé, sertanejo e outros ritmos de sucesso, sob a coordenação da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL).

A União da Esperança é uma das mais tradicionais escolas de samba de Campos, do bairro de Custodópolis, subdistrito de Guarus. Entre os enredos que a consagrou durante a trajetória estão "Pintou a Esperança, pintou em verde-e-rosa", de 2009, em homenagem a ex-prefeita Rosinha Garotinho; e "Deu bola na rede, dá samba no pé", 2010.

Desde o início da temporada de verão, o movimento em Farol de São Thomé tem sido intenso e o clima de festa e tranqüilidade. A presença do prefeito Wladimir Garotinho (que veraneia com a família na praia) chama atenção, pela forma como ele interage com os veranistas.

Wladimir participou da maioria dos eventos, dividindo a Arena de Shows e trio elétrico com os artistas, inclusive no período da folia. "Foi o Carnaval da paz", avalia a presidente da FCJOL, Auxiliadora Freitas, ressaltando as escolas de samba, grupos e bandas que se apresentaram. Ela lembra que a programação de verão terá continuidade até domingo (18).

Vocalista do Só Marrento, Anderson Dedinho enaltece: "Sou cria de Farol, onde sempre passei o verão; a programação deste ano está muito boa e não deixou nada a desejar. Assim como no ano passado, tivemos a honra de encerrar o carnaval em Farol e isso nos deixa bem felizes". Também fazem parte do grupo: Natália Lemos (vocalista), Diego Veríssimo (tantan), Fernando Somália (reco-reco) e Richard (percussionista).