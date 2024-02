Sem perder o ritmo, Wladimir marcou mo surdão da Ururau da Lapa nessa segunda-feira Foto César Ferreira - Foto César Ferreira

Sem perder o ritmo, Wladimir marcou mo surdão da Ururau da Lapa nessa segunda-feira Foto César FerreiraFoto César Ferreira

Publicado 13/02/2024 14:48 | Atualizado 13/02/2024 14:50

Campos – Na reta final do carnaval em Campos dos Goytacazes (RJ), a animação continua em alta em várias localidades, especialmente na Baixada Campista, onde o prefeito Wladimir Garotinho interage com os foliões em Farol de São Thomé e no distrito de Tocos.

Na praia, Wladimir tem sido presença constante desde a abertura do verão, juntamente com a primeira-dama Tassiana Oliveira e os filhos. Nessa segunda-feira (12), o prefeito marcou no surdão a apresentação da bateria da Escola de Samba Ururau da Lapa, que contribuiu para a animação no Farol.

A convite do mestre da bateria, Leandro Santiago, Wladimir cantou “Não Quero Dinheiro”, de Tim Maia, e “Fogo e Paixão”, de Wando, no palco oficial da Marinha. Outra participação marcante teve o grupo de pagode Copo Cheio, com Diego Bruno, Ciro Andrade e Álvaro Nogueira.

Em Tocos, Wladimir manteve o ritmo, participando do bloco local. “Dei uma pausa no carnaval em Farol para prestigiar o de Tocos. Soube que é a primeira vez que um prefeito participa da festa do povo na localidade”. Na oportunidade, Wladimir anunciou a reforma da Praça principal do distrito e da Unidade Básica de Saúde (UBS).

A Tenda Cultural do Farol tem sido o ponto das matinês. Nessa segunda, comandou a animação a Atuais Banda Show, formada por Diego Maradona (trompete), Filipe de Souza (trombone), Vilcinei Martins (bateria), Leandro 51 (surdo), Dam Mota (violão e voz) e Katiana Rodrigues (voz).

O fechamento acontece nesta terça-feira (13), com a Banda Black Show; além do encerramento dos eventos de verão, incluindo shows, espetáculos circenses e oficinas. Foram 40 dias de atividades, organizadas pela equipe da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima.