Toda estratégia foi definida em reunião, na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública - Foto Diego Dumas/Divulgação

Publicado 07/02/2024 17:57

Campos – Estratégias para garantir a segurança dos foliões, durante os eventos do “Carnaval de Todos Nós”, em Campos dos Goytacazes (RJ), acabam de ser definidas pelas autoridades do setor, no município. A integração das equipes, que ficarão conectadas em uma única frequência de rádio, é considerada fundamental.

A iniciativa busca aprimorar a transmissão de informações e a coordenação entre as diferentes corporações, tornando a resposta às emergências e solicitações mais eficiente. Este apontamento é resultado de reunião, realizada nessa terça-feira (6), na sede da Secretaria Municipal de Ordem Pública.

Para distribuir melhor as ações, haverá concentração de equipes nas principais rodovias e pontos estratégicos de Campos, especialmente nos acessos á praia de Farol de São Tomé, Lagoa de Cima e localidades que contarão com programação da folia.

A reunião foi presidida pelo secretário de Ordem Pública, Jackson Sousa, e contou representantes da Polícia Rodoviária Federal (PRF), Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Centro Integrado de Segurança Pública (CISP), Polícia Militar e Guarda Civil Municipal. "Vamos para um carnaval de tranquilidade, para manter a segurança de todos", garante Jackson Sousa.

O secretário avalia que está definido um esforço conjunto, para garantir tranquilidade durante os eventos: “A Secretaria de Ordem Pública desempenha um papel fundamental na coordenação das operações de segurança durante o carnaval. Responsável por garantir o cumprimento das leis e regulamentos municipais, a secretaria trabalha em estreita colaboração com as forças de segurança para proporcionar um ambiente seguro e tranquilo para os foliões”.

As autoridades estão confiantes no resultado do trabalho integrado. O chefe da delegacia de PRF, inspetor Welton Peixoto, enfatiza: "Vamos intensificar a segurança nas estradas e continuar nosso trabalho em integração com as demais forças de segurança".