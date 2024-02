A entrega dos certificados aconteceu nesta sexta-feira, na Câmara de Dirigentes Lojistas - Foto Vadinho Ferreira/Secom

Publicado 02/02/2024 18:37

Campos - Desenvolvido pelo governo do Estado do Rio de Janeiro, em parceria com a Secretaria de Qualificação e Emprego de Campos dos Goytacazes, o “Programa Qualifica Já” formou, nesta sexta-feira (2), 150 alunos, de cinco turmas, nos cursos “Homem de Área” e “Movimentação de Carga”.

O programa é coordenado pelas secretarias estaduais de Desenvolvimento Econômico, Indústria, Comércio e Serviços e de Energia e Economia do Mar. A entrega dos certificados aconteceu na Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), com o coordenador do programa, Felipe Werneck, representando o secretário estadual de Energia, Hugo Leal.

Também prestigiaram o evento¸ os secretários municipais Wainer Teixeira (Administração e Recursos Humanos) e Marcelo Mérida (Qualificação e Emprego); além de representantes da CDL, da Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro (Firjan), da Associação Comercial e Industrial de Campos (Acic), dentre outras entidades.

Marcelo Mérida pontua que outras frentes de trabalho para a qualificação profissional estão sendo articuladas: “Estamos preparando um cronograma de ações, não só em parceria com o Estado, mas com instituições da iniciativa privada; porque um dos compromissos do governo Wladimir Garotinho é a qualificação para o mercado de trabalho, dando condições às pessoas de enriquecer o currículo”.

Felipe Werneck avalia que o mercado de trabalho é exigente: “O mercado offshore, petróleo e precisa de qualificação. O mercado de trabalho quer absorver novas pessoas, mas elas precisam estar qualificadas. Aceitei o convite para ser coordenador do Qualifica Já porque eu acredito que esse projeto já está mudando vidas, através do estudo, do conhecimento e da qualificação profissional”.

Wainer Teixeira enfatiza que nada acontece sem a educação: “Só se conquista com a educação. O trabalho exige de nós a mudança, mas estudo e qualificação só se sustentam com relacionamento. Por isso, fico feliz quando vejo cursos presenciais. Eu não tenho nada contra o virtual, só que não oferece o contato. Acho importante que cada um de nós, além de ser devotado ao estudo, seja também ao relacionamento, porque são os relacionamentos que abrem as portas”.