Mauro Silva diz que geração de empregos sempre foi prioridade do governo Wladimir - Foto César Ferreira/Secom

Mauro Silva diz que geração de empregos sempre foi prioridade do governo Wladimir Foto César Ferreira/Secom

Publicado 01/02/2024 19:39

Campos – “Cada emprego com carteira assinada significa mais dignidade para um trabalhador ou trabalhadora, que passa a ter melhores condições de sustentar sua família e alçar novos voos profissionais”. A avaliação é do secretário de Desenvolvimento Econômico de Campos dos Goytacazes (RJ), ao comentar o saldo positivo de 4.151 novos postos de trabalho registrado no município, no fechamento de 2023.

O levantamento é do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), ligado ao Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), divulgado nessa quarta-feira (31), destacando que o acumulado em três anos chegou a 11.456 novas vagas. Mauro Silva entende que o resultado é motivo de comemoração e atribui à política de geração de empregos adotada pelo governo.

“A geração de empregos sempre foi uma das prioridades no plano de governo de Wladimir Garotinho, que colocamos em prática através de um conjunto de ações integradas de diversas secretarias e órgãos de governo”, argumenta o secretário citando como um dos pontos positivos o ambiente econômico mais seguro e os investimentos do poder público.

“Desde 2021, os salários dos servidores públicos municipais, incluindo os RPAs, vêm sendo pagos rigorosamente em dia, o que contribui para fortalecer a rede de comércio e serviços do município”, exemplifica Mauro Silva acrescentando: “Além disso, o prefeito Wladimir já investiu mais de R$ 400 milhões em obras, o que movimentou o setor de construção civil e melhorou a infraestrutura de Campos”.

De acordo com o Caged, houve crescimento ano a ano. E resume: “Em 2021, Campos registrou 3.225 mais contratações com carteira assinada do que demissões. Em 2022, houve novo aumento: saldo positivo de 4.080 empregos. Os segmentos que mais contrataram no período foram serviços, comércio, indústria, construção e agropecuária”.

NOVOS CURSOS - Para o secretário municipal de Qualificação e Emprego, Marcelo Mérida, são números expressivos, que destacam Campos como um polo regional: “Temos vários setores que influenciam neste resultado. E percebemos que, quanto mais preparada a mão de obra estiver, mais oportunidade de emprego ela terá; este é um dos objetivos claros do governo

Wladimir: preparar as pessoas para as oportunidades”.

Marcelo Mérida adianta que, para este ano, o governo municipal planeja a realização de diversos cursos profissionalizantes, com estrutura própria e em parceria com o Governo do Estado, instituições de ensino superior e o Sistema S: “A intenção é preparar mão de obra para suprir as necessidades das empresas do município e da região”.

Na opinião do subsecretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Felipe Knust, existe um ambiente mais favorável à abertura de novos negócios: “Como exemplo, podemos citar a adesão de Campos ao sistema de alvará facilitado, em parceria com a Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro (Jucerja), que possibilita a emissão do documento em até 40 minutos, com tramitação 100% on-line. Antes, o processo levava em média um mês para ser concluído”.

Felipe Knust enfatiza que as iniciativas criadas são bastante atrativas: “Além disso, reunimos num só ambiente os diversos órgãos que dialogam com o setor produtivo, permitindo que processos de legalização ocorram em tempo recorde e sem burocracia; quem pretende abrir um negócio em Campos hoje sabe que pode contar com segurança jurídica e diversas facilidades”, conclui.