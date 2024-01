Frederico Paes defende que a região não pode ficar de fora da exportação de gado vivo - Foto Michelle Richa/Divulgação

Publicado 30/01/2024 16:32

Campos – Com olhar voltado para o potencial do gado vivo para exportação no norte do Estado do Rio de Janeiro, o governo de Campos dos Goytacazes programa, para o dia 22 de fevereiro, um seminário no Sindicato Rural do município. O assunto foi tratado, nessa segunda-feira (29), pelo prefeito em exercício, Frederico Paes, em reunião com representantes do segmento e dois secretários.

Trata-se do 1° Seminário de Exportação do Gado Vivo. De acordo com dados apontados no encontro, embora o setor esteja em crescimento, o Brasil teve uma participação de apenas pouco mais de 1% na venda de gado vivo em 2021; na oportunidade, foram exportadas em torno de 2,4 milhões de toneladas de gado em pé, em todo o mundo.

Frederico Paes justifica que a realização do seminário visa melhorar o quadro, principalmente no estado, explicando como essa metodologia funciona na prática, além de apoiar o Porto do Açu, entre São João da Barra e Campos, para que a exportação do gado vivo ocorra pelo complexo portuário.

“É uma modalidade nova no Brasil e a nossa região não pode ficar de fora”, afirma Frederico, que se reuniu no seu gabinete com o presidente do Sindicato Rural de Campos, Ronaldo Bartolomeu dos Santos Júnior; vice-presidente da Federação da Agricultura do Estado do Rio de Janeiro (Faerj), Maurício Sales.

Pelo governo, estiveram presentes os secretários Mauro Silva (Desenvolvimento Econômico) e Almy Júnior (Agricultura, Pecuária e Pesca)s. A convite do governo, também fizeram parte do encontro, pelo Porto do Açu Operações, o gerente de Relacionamento com a Comunidade, Wanderson Primo de Sousa, e a gerente Comercial, Talita Franklin (de forma virtual).

LIVRE DA AFTOSA - Ficou definido que o evento terá início às 8h30 e Adriano Caruso (especialista em exportação de gado vivo há mais de 15 anos) será o palestrante. O seminário receberá apoio do Ministério da Agricultura, Governo do Estado, Sindicato Rural de Campos, Faerj e Porto do Açu. Mauro Silva adianta que os temas a serem debatidos no evento serão mercado internacional, processo financeiro, transporte marítimo, operacional, logística, operação portuária e pós-venda.

Na opinião do secretário de Desenvolvimento, o seminário é uma nova alternativa para que os produtores de Campos e de toda a região possam exportar o gado vivo: “Porque, o valor agregado na exportação é muito maior e, com isso, vamos fomentar a nossa economia regional; foi o primeiro encontro com o prefeito Frederico Paes para montarmos a programação do evento”.

Ronaldo Bartolomeu destaca que há muito tempo o setor vem tentando buscar essa modalidade de venda de animais para a região e: “Agora, a prefeitura está nos dando essa oportunidade; o rebanho do nosso município é o maior do estado do Rio, chegando a 230 mil cabeças; antes da seca de 2014, eram 400 mil cabeças. A gente fica nessa esperança de realmente voltar a aumentar o rebanho e, através do Porto do Açu, exportar o gado”, assinala o presidente do Sindicato Rural.

Segundo Maurício Sales, o Rio de Janeiro conquistou, em 2023, a condição de estado sem a doença da febre aftosa, junto a outros 11 estados: “A febre aftosa é uma doença que proíbe a exportação para muitos países. A exportação pelo Porto do Açu vem em um momento adequado, em que o estado tem uma condição boa para exportar, e isso vai favorecer os nossos produtores; o estado do Rio já está há 27 anos sem febre aftosa”, conclui.