Movimento nas lojas especializadas de artigos da época já registra procura considerável Foto Divulgação

Publicado 29/01/2024 16:53

Campos – O comércio campista que trabalha com produtos voltados para o carnaval deverá registrar um aumento de 5% a 10% nas vendas, nos próximos dias. A expectativa é da Associação Comercial e Industrial de Campos dos Goytacazes (Acic), apontando como maior procura adereços e tecidos.

Há dez dias para uma das maiores festas populares do Brasil, O presidente da Acic, Fernando Loureiro, destaca que o movimento nas lojas especializadas de artigos da época no município já registra uma procura considerável. Ele observa que a maioria, até agora, é foliões que se preparam para brincar em família e grupos de amigos.

Loureiro observa, ainda, que muitos consumidores são, também, dede cidades vizinhas, como São João da Barra, São Francisco de Itabapoana e São Fidelis: “A procura pelo comércio campista é devido à variedade disponibilizada, já que nas respectivas cidades o carnaval acontece nesta época, diferente de Campos que nos últimos anos a festa é realizada fora de época”.

O comércio em geral está programado para abrir, em Campos, sábado de carnaval (10) e na segunda-feira (12); voltando a funcionar normalmente a partir do meio-dia da quarta-feira de cinzas (14). Ainda sobre a abertura do comércio, o presidente do Sindicato do Comércio Varejista de Campos (Sindivarejo), Maurício Cabral ressalta que na terça-feira (13) poderá funcionar.

No entanto, Cabral observa: “O comércio poderá abrir, desde que siga as normas da Convenção Coletiva de Trabalho (CCT) que prevê o pagamento de hora extra ou por meio de folga”. Quanto ao carnaval fora de época em Campos, a presidente da Fundação Cultural Jornalista Oswaldo Lima (FCJOL), Maria Auxiliadora Freitas ainda não informou detalhes, o que pode ocorrer até o final da semana.