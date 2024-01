Placas são ilustradas com imagens, para ajudar a orientar na identificação dos animais - Foto Divulgação

Publicado 25/01/2024 15:25 | Atualizado 25/01/2024 15:46

Campos - Reforçar a ideia de que a infraestrutura rodoviária pode ser desenvolvida de maneira sustentável, garantindo esforços de preservação da natureza e promoção da segurança nas estradas. Este é o objetivo do Heliporto Farol de São Tomé, em Campos dos Goytacazes (RJ), ao instalar novas placas na Rodovia Paulo de Souza Albernaz, a RJ-216 (antiga Estrada do Açúcar). Alertando para a presença de animais silvestres no trecho próximo ao terminal.

Trata-se de uma parceria entre a Infra Operações Aeroportuárias (administradora do heliporto) e o Instituto Estadual do Ambiente (Inea). Seis placas, com dois metros de altura cada, foram instaladas nos dois sentidos da rodovia, com imagens ilustrativas para auxiliar na identificação dos animais que frequentemente são vistos nas imediações.

O superintendente do Heliporto, Rosimar Tavares, registra que o terminal, reconhece sua responsabilidade social e seu compromisso com a comunidade, e por isso investiu no projeto em conjunto com o Inea: “A ação é uma contrapartida da licença de operações e um compromisso com a segurança dos usuários e a preservação da fauna local”.

Tavares diz que heliporto e Inea estão cientes da importância de alertar os motoristas sobre a presença de animais silvestres na região, visando reduzir o risco de acidentes e contribuir para a conservação da biodiversidade: “Entendemos que a RJ 216 desempenha um papel crucial em nossas vidas diárias, conectando comunidades e facilitando o tráfego local”.

ATROPELAMENTOS - Segundo o coordenador do Parque Estadual da Lagoa do Açu (Pelag), Samir Mansur, a iniciativa da instalação se deu a partir do número expressivo de atropelamentos na rodovia: “Os dados apontam que cerca de dois animais silvestres são atropelados e mortos por semana na área do parque; na região, as espécies mais atingidas são gambás, cobras papa-pinto e rãs-manteiga”.

Mansur enfatiza que a medida visa sensibilizar os motoristas para que adotem uma condução mais cautelosa, especialmente durante períodos de maior movimento da fauna local. A Infra Operações Aeroportuárias é uma concessionária de serviço público especializada em administração e operação de terminais aeroportuários; em 2019, a unidade assumiu a concessão por 30 anos do Aeroporto Bartolomeu Lisandro, em Campos dos.

De acordo com a Assessoria de Comunicação (Ascom) da concessionária, “as instalações do aeroporto estão prontas para atender às demandas da aviação comercial, executiva e offshore, fomentando o desenvolvimento de Campos e da região norte fluminense, com localização estratégica e excelente infraestrutura”. O Bartolomeu Lisandro fica na região de Guarus, próximo à BR-101 (Campos-Vitória).